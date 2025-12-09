‘Ídolos de Tara’ analiza al detalle la macroencuesta de Violencia de Género

El programa de igualdad de la Radio Canaria examina este estudio sobre la Violencia de Género presentada por el Ministerio de Igualdad

Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ayudará a desgranar los datos más relevantes de este sondeo

Ana Redondo, ministra de Igualdad, y Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género tras ser presentada la macroencuesta.

El programa de igualdad, ‘Ídolos de Tara‘, de la Radio Canaria vuelve este martes 9 de diciembre a las 18:30 horas y lo hace con un monográfico que dedicará a conocer los principales titulares que ha dejado la macroencuesta de Violencia de Género presentada hace unos días por el Ministerio de Igualdad.

Lo hará con la perspectiva del análisis y comparación acompañada de Victoria Rosell, la que fuera delegada del Gobierno contra la Violencia de Género durante la presentación de la encuesta anterior del año 2019. Con ella analizará los principales datos y evolución producida entre ambos sondeos.

Una violencia estructural, transversal y crónica

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguraba durante la presentación de los datos, que esta macroencuesta revela aún que la violencia de género sigue siendo estructural, transversal y crónica en nuestro país. De hecho, uno de los datos relevantes es que se estima que 6’4 millones de mujeres mayores de 16 años en nuestro país han sufrido alguna forma de violencia de género por parte de sus parejas o ex parejas, 1 de cada 3 mujeres.

La ministra ha asegurado que la macroencuesta de este año es la radiografía más completa de la situación de la violencia de género en nuestro país en los últimos cinco años. Para su elaboración se ha recogido una muestra de 11.894 entrevistas, una 24% más que en la edición anterior.