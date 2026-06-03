Los delitos e incidentes de odio en España alcanzó la cifra más alta de la serie histórica el pasado año, con un total de 2.417 infracciones

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la presentación del informa sobre delitos e incidentes de odio en España. Imagen Ministerio del Interior

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron en 2025 un total de 2.417 infracciones penales e incidentes de odio en España, lo que supone un incremento del 23,6 por ciento respecto a 2024 y la cifra más alta de la serie histórica, iniciada en 2014, según recoge el ‘Informe sobre la evolución de los delitos e incidentes de odio en España 2025’. Suben los hechos registrados en todos los ámbitos, excepto la discriminación generacional, que desciende un 31 por ciento.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presentado el informe en la sede del Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE), en El Pardo (Madrid), durante la segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028.

Los delitos de odio por racismo y xenofobia, con 934 hechos, son los más numerosos, con un aumento del 16,1 por ciento respecto al año anterior. Le siguen los delitos de odio cometidos en los ámbitos de la orientación sexual e identidad de género (571 hechos), mientras que en tercer lugar se sitúan los delitos por ideología (241 hechos), que experimentan un incremento del 64 por ciento.

El mayor incremento porcentual se produce en los ámbitos de la islamofobia (133 por ciento), que empezó a desglosarse de forma independiente en 2024, de la disfobia (90 %) y del antisemitismo (86,5 %), si bien las cifras absolutas son reducidas, con 35, 59 y 69 hechos, respectivamente. El informe destaca la incidencia en el entorno digital de los hechos de islamofobia, que muestran un aumento del 450 por ciento en la red.

Tipología delictiva

En lo que se refiere a la tipología delictiva de estos hechos de odio, destacan en primer lugar las amenazas (446) y las lesiones (441), seguidas por la promoción a la discriminación (319), daños (119) e injurias y trato degradante (113 en ambos casos).

Por comunidades, la ciudad autónoma de Melilla registra la mayor tasa de delitos, infracciones e incidentes odio por cada 100.000 habitantes (21,9), por delante de Navarra (15,6) y la ciudad autónoma de Ceuta (10,8).

El informe señala que las Fuerzas de Seguridad del Estado esclarecieron en 2024 el 65,6 por ciento de los hechos, y detuvieron o investigaron a 1.018 personas, un 12,5 por ciento más que en 2024, en su mayoría de sexo masculino (78,5 %) y de edad comprendida entre 26 y 40 años, que representan el 24,2 por ciento del total.

Los principales afectados por este tipo de delitos son personas del sexo masculino (62,3 %), mientras que el grupo de edad más afectado es el comprendido entre los 26 y los 40 años (33,2 %). Los menores de edad constituyen el 13 por ciento del total de victimizaciones.

En este ámbito, el informe destaca el aumento de la participación de los menores en los delitos, tanto en calidad de víctimas —con un ascenso del 17 por ciento— como de autores, que se incrementa casi un 20 por ciento.

Por último, en cuanto a la distribución de las víctimas según su nacionalidad, el primer lugar lo ocupan las españolas, con el 60,4 por ciento del total de victimizaciones registradas. Dentro del conjunto de las víctimas de nacionalidad extranjera, las procedentes de Marruecos registran el número más elevado (10 %), por delante de Colombia (4,3 %).