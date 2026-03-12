La Fiscalía pide un año y medio de prisión para Pedro San Ginés por presunto falso testimonio en un juicio en el Tribunal Supremo

Pedro San Ginés niega haber inventado una denuncia y asegura que estaba convencido de que era “verdad”. Europa Press

El senador de Coalición Canaria Pedro San Ginés ha defendido este jueves ante el Tribunal Supremo que no se inventó una denuncia sobre presuntas irregularidades en la contratación de servicios cuando era presidente del Cabildo de Lanzarote.

Durante el juicio por presunto falso testimonio, aseguró que estaba convencido de que lo denunciado era “verdad”.

La Fiscalía solicita para el senador un año y medio de prisión y una multa de 4.050 euros, mientras que la acusación particular eleva la petición hasta tres años de cárcel y 5.400 euros por presuntos delitos de falso testimonio o denuncia falsa.

Acusación «fraudulenta»

San Ginés sostuvo que actuó en 2009 como vocal del consejo de administración del ente público de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, y afirmó que cumplía con su deber de control del uso de fondos públicos.

La denuncia señalaba a Carlos Espino y al empresario Antonio González, por supuestas irregularidades que finalmente se archivaron.

Espino declaró como testigo en el juicio que la acusación fue “fraudulenta” y que provocó graves consecuencias personales y profesionales para los implicados, incluida la pérdida de clientes y el cierre de la empresa del empresario.