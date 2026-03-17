El senador Pedro San Ginés reclama equidad al Estado ante el impacto de la crisis energética derivada del conflicto en Irán

El senador de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, pidió este martes medidas concretas para las Islas al Ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La iniciativa busca paliar el encarecimiento de la gasolina provocado por la guerra de Irán. El Gobierno central aprobará este viernes un paquete de ayudas para toda la ciudadanía.

Vídeo RTVC

Pedro San Ginés defendió la necesidad de un trato diferenciado para el archipiélago durante su intervención. El senador nacionalista subrayó que el aumento del precio del crudo castiga con mayor dureza a las familias canarias. Por ello, San Ginés rechazó las soluciones generales que no contemplan las particularidades del territorio insular.

El representante de Coalición Canaria exigió justicia y equilibrio en el reparto de las ayudas estatales. Según explicó el senador, el concepto de «café para todos» resulta insuficiente para cubrir las necesidades actuales. La formación canaria aspira a que el Ejecutivo central reconozca el impacto asimétrico de esta crisis internacional.

Respuesta del Ministerio de Economía

El ministro Carlos Cuerpo confirmó que el Consejo de Ministros actuará de forma inmediata esta misma semana. Cuerpo anunció la aprobación de un plan de respuesta para el próximo viernes. Este paquete legislativo atenderá las demandas urgentes de la población frente a la inestabilidad económica global.

El titular de Economía recordó la experiencia del Gobierno en la gestión de crisis anteriores. Carlos Cuerpo garantizó que el diseño de las nuevas medidas será ágil y muy eficaz. Además, el ministro mostró un compromiso firme con la situación de ultraperiferia que define a las islas.

Atención a la ultraperiferia

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mantendrá el foco sobre las vulnerabilidades estructurales del archipiélago. Cuerpo aseguró que las islas recibirán una atención especial dentro de la estrategia de ayuda nacional. Los equipos técnicos trabajan ya para mitigar los efectos negativos en los sectores más sensibles.

La administración central confía en la rapidez de ejecución de estos nuevos mecanismos de apoyo. El objetivo principal consiste en proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos ante la incertidumbre exterior. Canarias espera ahora que el decreto del viernes refleje fielmente estas promesas de trato diferenciado.