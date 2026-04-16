El partido nacionalista presenta 18 medidas alternativas frente a los 29,8 millones aprobados por el Gobierno de Canarias

Nueva Canarias presenta en Las Palmas de Gran Canaria un plan de 260 millones de euros para combatir la crisis actual. Luis Campos lideró esta propuesta que busca responder a los efectos económicos del conflicto en Oriente Próximo. La formación considera insuficiente la gestión de CC y PP.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Nueva Canarias critica duramente los 29,8 millones de euros aportados por el Ejecutivo autonómico. Luis Campos tilda esta cantidad de «raquítica» y «miserable» para las necesidades actuales. Además, el secretario general recalca que el Estado aporta la mitad de esos fondos.

El líder nacionalista denuncia que el Gobierno regional solo utiliza 14,8 millones de recursos propios. Según su criterio, esta cifra ignora la gravedad de la situación financiera de las familias. El partido insiste en que las islas requieren un esfuerzo económico mucho mayor.

Campos compara la gestión canaria con la de otras comunidades como Galicia. El plan gallego asciende a 160 millones de euros a pesar de tener menos recursos. Por ello, NC afirma que el actual Ejecutivo canario ha dimitido de sus funciones.

Medidas fiscales y económicas de choque

La propuesta de NC incluye una deflactación inmediata de la tarifa autonómica del IRPF. También plantea deducciones extraordinarias en la renta para aliviar la carga de los contribuyentes. El plan facilita el aplazamiento de las deudas tributarias para mejorar la liquidez.

El apartado económico reserva 50 millones de euros para préstamos a pymes y autónomos. Otros 20 millones irán destinados a ayudas directas para estos colectivos profesionales. El sector industrial recibiría 10 millones para paliar las consecuencias de la crisis bélica.

Los sectores primarios cuentan con partidas específicas para afrontar los altos costes de producción. El plan destina 8 millones a la ganadería y 5 millones al sector agrario. Los pescadores recibirían 6 millones de euros para compensar el incremento de sus gastos.

Apoyo social a los colectivos vulnerables

Las medidas sociales representan el bloque más relevante para la formación nacionalista. NC propone subir un 10 % el importe de la renta de ciudadanía actual. Esta iniciativa busca proteger a los sectores de la población con menos ingresos.

El plan contempla 10 millones de euros para ayudas al alquiler y la educación. Una moratoria en el pago de viviendas públicas evitaría desahucios por motivos económicos. Además, la propuesta incluye la creación de nuevos bonos sociales para suministros básicos.

Luis Campos asegura que el Gobierno tiene fondos suficientes para financiar estas medidas. El Ejecutivo regional maneja un presupuesto global de 12.500 millones de euros actualmente. Por tanto, NC considera que la falta de inversión es una decisión política.