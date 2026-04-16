Empleados del puerto entregan kits de limpieza para criticar el bloqueo de buques y la fuga de clientes hacia Las Palmas

Trabajadores portuarios de Tenerife han protestado este jueves frente a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz. El sindicato denuncia decisiones que perjudican el desarrollo de la isla y favorecen al puerto vecino. Los operarios exigen el fin del bloqueo industrial para proteger los empleos locales ante la crisis actual.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los empleados han entregado hoy varios kits de limpieza ante la sede de la Autoridad Portuaria. Con este gesto denuncian las que consideran «decisiones sucias» tomadas por la actual dirección del centro. El colectivo critica duramente el bloqueo injustificado del buque «San Francisco» en las instalaciones tinerfeñas.

Esta paralización impide el desarrollo normal de la actividad industrial y naval dentro del muelle. El sindicato asegura que estas medidas frenan el crecimiento económico de toda la isla de Tenerife. Los trabajadores temen un impacto directo y negativo sobre la estabilidad de sus puestos laborales.

Desvío de clientes a Gran Canaria

Elena Ruiz, Portavoz Sindicato de Trabajadores de los Puertos de Tenerife, acusa a la dirección de favorecer las reparaciones en Las Palmas frente a Tenerife. La portavoz explica que la falta de personal en Capitanía provoca la huida de los clientes. Muchos barcos se marchan a la isla vecina al no recibir atención técnica por las tardes.

La situación administrativa actual impide que el puerto de Santa Cruz compita en igualdad de condiciones. Los clientes prefieren reparar sus buques en otros lugares para evitar retrasos y problemas burocráticos. Esta fuga de capital daña seriamente el prestigio y la facturación del sector naval tinerfeño.

Tensión y multas en el muelle

La portavoz Elena Ruiz relata situaciones de gran tensión durante las jornadas de trabajo recientes. La autoridad portuaria ha amenazado con multas a los operarios mientras estos reparaban los barcos. Los trabajadores sienten que la dirección vigila su labor en lugar de facilitar el negocio.

Ruiz afirma con dureza que los directivos están jugando con el pan de muchas familias. El malestar crece entre la plantilla ante la falta de soluciones por parte de los responsables. El sindicato mantendrá las movilizaciones si no cambia el rumbo de la gestión del puerto.