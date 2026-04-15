Las diligencias las ha abierto la Fiscalía de Menores tras hacerse pública la denuncia de la madre del niño de 12 años al que agredieron y humillaron mientras lo grababan en Granadilla, en Tenerife

La Fiscalía de Menores de Santa Cruz de Tenerife ha abierto diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en el barrio de San Isidro, en el municipio de Granadilla, y que se ha viralizado a través de las redes sociales, confirman fuentes de la institución a Europa Press.

La Fiscalía abre diligencias por la agresión a un menor con discapacidad en Granadilla

Los hechos han sido denunciados por la madre del menor en los informativos de esta casa, Televisión Canaria. En el Telenoticias 2, la madre explicó que su hijo no había comentado nada de la agresión (presuntamente a cargo de otros cuatro menores). De hecho, se enteró por parte de otra madre.

Así, ha relatado que el menor se encuentra bajo tratamiento psicológico y que incluso ha solicitado la baja laboral para hacerse cargo de los cuidados de su hijo. Según se observa en las imágenes, mientras uno graba la agresión para difundirla en internet, hasta otros tres le daban golpes.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias no ha activado el protocolo contra el acoso escolar porque los menores no forman parte del mismo centro educativo.