Acosan, agreden y graban a un niño con discapacidad en Tenerife

La madre del menor ha querido hacer públicas las imágenes de las agresiones a su hijo para denunciar la situación públicamente
Lo obligan a arrodillarse y lo golpean. Son las imágenes de la agresión y acoso a un menor de 12 años con discapacidad por parte de otros menores al sur de Tenerife, en San Isidro. La consejería de Educación no puede activar el protocolo porque la víctima y los agresores no van al mismo centro. La familia ya ha denunciado ante la policía y ha querido que esta situación se haga pública.
Humillaciones y agresiones
Este episodio de humillaciones y agresiones contra este menor con una discapacidad ha sido denunciado tanto en la policía, como ahora, en los medios. No solo por hacerlo público, sino porque los agresores han compartido las imágenes, que han recibido muchas visitas.
Laura Fabelo es la madre de la víctima y explica cómo se sintió al enterarse de lo ocurrido. «Imagínese como madre cómo estoy al ver esos vídeos que se han hecho virales. Mi hijo en un mes no me ha querido contar nada y me entero por otra madre. Pues he tenido que coger la baja para ayudarlo a él y para ayudarme a mí también», describe.
Según la denuncia, en los hechos participaron cuatro menores: tres lo agredían mientras otro lo grababa para luego difundirlo en internet. Una circunstancia que también ha hecho que la madre quiera difundir lo ocurrido para que se eliminen las imágenes porque «muchos niños tienen esos vídeos. Yo quiero que la Fiscalía actúe ya. No esperen a más, a que pueda suceder algo más grave por él y por los demás», explica.
Los presuntos agresores, de entre 13 y 17 años, no pertenecen al mismo centro educativo que el menor, por lo que no se ha podido activar el protocolo de acoso escolar. Todo esto ha afectado mucho al menor, que se encuentra en tratamiento psicológico y médico.