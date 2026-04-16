El grupo criminal operaba en diversos recintos españoles y acumulaba botines superiores a los 13.000 euros

La Guardia Civil arrestó este jueves a tres personas residentes en Reino Unido por cometer 22 hurtos de tabaco en aeropuertos como Tenerife Sur. Los agentes de la unidad fiscal y fronteras lideraron la operación Herousa tras detectar una actividad delictiva continua en las zonas comerciales.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Los delincuentes compraban billetes de avión a precios muy bajos para acceder libremente a las zonas de embarque de los aeropuertos. Una vez dentro del recinto, los integrantes del grupo se repartían las funciones de vigilancia para no levantar sospechas.

Ellos robaban grandes cantidades de tabaco en las tiendas de los locales comerciales aprovechando la distracción de los empleados. El grupo ocultaba los efectos sustraídos en lugares estratégicos del aeropuerto mientras continuaban con sus labores de vigilancia.

Finalmente, los autores abandonaban las instalaciones aeroportuarias sin llegar a volar hacia ningún destino tras completar sus robos. Esta estrategia les permitía repetir la acción delictiva durante varios días consecutivos antes de regresar a su país.

Facturación del botín hacia el extranjero

Los delincuentes regresaban finalmente a Reino Unido con el tabaco robado oculto dentro de sus maletas facturadas. Esta práctica evitaba que los controles de seguridad detectaran la mercancía durante el acceso directo a la aeronave.

La investigación estima que el valor total del tabaco sustraído por el grupo criminal supera los 13.000 euros. Los agentes de la Guardia Civil ya han conseguido recuperar más de 8.000 euros de la mercancía hurtada.

Las detenciones ocurrieron de forma simultánea gracias al apoyo de las unidades de la Guardia Civil de Ibiza y Las Palmas. Dos de los implicados cayeron en el aeropuerto balear mientras el tercero fue arrestado en Gran Canaria.

Resolución judicial de los delitos

Los tres detenidos tienen edades comprendidas entre los 44 y los 63 años y proceden del Reino Unido. Los agentes los acusan de 22 delitos continuados de hurto y de pertenencia a un grupo criminal organizado.

La unidad UDAIFF del aeropuerto Tenerife Sur instruyó las diligencias correspondientes tras finalizar la fase de investigación de la operación. Los agentes pusieron a los arrestados a disposición de la autoridad judicial competente de forma inmediata.

La Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife ofrece atención telefónica para cualquier aclaración sobre este caso. Esta operación supone un éxito importante en la lucha contra los delitos contra el patrimonio en las zonas aeroportuarias.