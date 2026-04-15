Tenerife contará con grúas exprés en los próximos meses

La presidenta del Cabildo de Tenerife apunta que se ha consensuado el refuerzo del sistema de monitorización en la autopista TF-5 en el norte y avanzar en otras medidas de mejora de la movilidad

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mantenido este miércoles una reunión con el director general de la Dirección General de Tráfico (DGT), Pere Navarro, en la que se ha acordado “poner en marcha, lo antes posible, el sistema de retirada de vehículos accidentados mediante grúas exprés”.

Rosa Dávila indicó que “se ha establecido una primera fase inmediata, que estará operativa en los próximos meses, y que posteriormente se consolidará a través de un protocolo de colaboración entre el Cabildo de Tenerife y la Dirección General de Tráfico”.

Reunión de Rosa Dávila con la DGT para hablar sobre las grúas exprés

Acuerdos de la reunión

La presidenta acudió a la reunión en Madrid acompañada por el consejero insular de Carreteras, Dámaso Arteaga, y la consejera de Movilidad, Eulalia García. Por parte, de la DGT también estaban presentes el subdirector de Movilidad y la subdirectora de Circulación, “para abordar los grandes problemas y desafíos del tráfico en la isla de Tenerife”.

Otro de los acuerdos importantes establecidos es el relativo “al refuerzo del sistema de monitorización en la TF-5. Se actuará en un tramo de algo más de 20 kilómetros que contará con seguimiento desde el Centro de Control de Carreteras del Cabildo, en coordinación con la DGT. El objetivo de mejorar el control en una vía que actualmente presenta problemas de saturación”.

Un tercer asunto abordado ha sido el de la regulación del tráfico en espacios naturales protegidos. Dávila apuntó que “en zonas como Masca y Anaga es necesario contar con la implicación de la DGT para regular tanto el acceso de guaguas de determinadas dimensiones como de vehículos de alquiler”.

En este ámbito, dijo, “la colaboración con la Guardia Civil, la DGT, el Cabildo de Tenerife y los municipios resulta clave para garantizar visitas ordenadas, evitando la saturación y preservando estos espacios naturales”.

Reunión de Rosa Dávila con la DGT para hablar sobre las grúas exprés

En busca de soluciones

Al respecto, Dámaso Arteaga dijo que “hemos manifestado la disponibilidad del Cabildo en licitar un equipamiento que permita monitorizar los más de 20 km de la TF5 en la zona Norte para saber qué ocurre, e informar a los conductores sobre qué está pasando, con la intención de ir buscando soluciones”.

La consejera de Movilidad indicó que también se ha coincidido en que “son necesarias medidas que faciliten la movilidad en la isla, dar la prioridad al transporte público, a la regulación a determinados accesos y nos hemos comprometido a seguir trabajando en ello y en otra serie de actuaciones”.

En definitiva, tanto la Dirección General de Tráfico como el Cabildo de Tenerife coinciden en la necesidad de afrontar de manera conjunta los retos derivados del tráfico y los atascos en la isla. “Esto implica avanzar en infraestructuras como los terceros carriles, pero también seguir trabajando en la regulación del tráfico, la ordenación de la movilidad y el impulso del transporte público, siempre desde la colaboración institucional”, precisó la presidenta del Cabildo.