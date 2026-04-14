Una delegación médica de la agencia espacial estadounidense analiza la capacidad de respuesta del 112 ante un posible amerizaje de sus astronautas cerca del archipiélago

La NASA ha puesto sus ojos en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 de Canarias para fortalecer su ambicioso programa Artemis. Una delegación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos visitó este lunes las instalaciones del servicio autonómico. El objetivo, conocer de primera mano las capacidades operativas del archipiélago frente a la gestión de grandes emergencias.

Miembros de la NASA visitan el 112 Canarias | GSC

El viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, junto al director general de Emergencias, Fernando Figuereo, recibieron a los expertos norteamericanos. El encuentro permitió que el equipo médico de la NASA evaluara minuciosamente los recursos humanos y técnicos que el Gobierno de Canarias despliega para salvaguardar la seguridad en el Atlántico.

Seguridad en el retorno lunar

La importancia de esta visita radica en la ubicación estratégica de las islas para la exploración de la Luna. Los directivos de salud y medicina espacial de la agencia, entre ellos J.D. Polk y Sharmi Watkins, estudiaron con detalle el sistema de emergencias canario ante un eventual amerizaje de la cápsula espacial. Los técnicos prevén que el módulo podría descender en aguas situadas entre las costas de Canarias y África durante las próximas misiones. Algo que exige una garantía total para la salud de los astronautas.

James Polk, director de Salud y Asuntos Médicos de la NASA, mostró especial interés “en la capacidad de coordinación en el caso de se produzca este amerizaje, ya que, además de garantizar la seguridad de las personas a bordo de la nave, se debe asegurar también a los naveguen en buques y barcos que estén próximos a la zona de amerizaje”. Esta visión subraya que la protección del entorno marítimo resulta tan crucial como el rescate de la propia tripulación espacial.

Coordinación bajo un mando único

Los representantes del Gobierno de Canarias destacaron la robustez de un sistema que permite una respuesta especializada e integrada. Marcos Lorenzo puso en valor el trabajo constante de los profesionales de Protección Civil y recalcó que el 112 Canarias unifica todas las áreas operativas bajo un mismo sistema de gestión. Esto facilita enormemente la toma de decisiones en situaciones críticas de alta complejidad.

Para concluir el recorrido por la sala operativa, Fernando Figuereo incidió en que el éxito de cualquier operación reside en la cooperación entre las distintas administraciones. El director general hizo hincapié en “la importancia de la coordinación interadministrativa para conseguir ser efectivos en cada una de las fases de una emergencia; desde que un operador Centro Coordinador canario responde la llamada, hasta que se lleva a cabo la ayuda o el rescate por parte de un profesional cualificado”.