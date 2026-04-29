Víctor de Aldama declara en el juicio contra él, Ábalos y Koldo García y ha dicho que hasta 250.000 euros llegó a llevar en una mochila al Ministerio de Transportes

Víctor de Aldama a su llegada al Tribunal Supremo. Efe

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado este miércoles en el Tribunal Supremo que él llevaba personalmente al Ministerio de Transportes y a la casa del exministro José Luis Ábalos dinero en efectivo de «mordidas» de constructoras.

Aldama está declarando en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el exasesor de este Koldo García. Y ha señalado que desde 2019 a 2022 entregaba a los otros dos acusados 10.000 euros en efectivo para que hicieran frente a los gastos que ellos mismos le habían relacionado que tenían todos los meses.

De este modo, ha dicho que Koldo García le relató los gastos que tenía el «jefe» (Ábalos) para «su exmujer, los niños, el colegio, lo mío…». Redondeando, esos gastos alcanzaban los 10.000 euros, una entrega mensual que cumplió hasta finales de 2022, según ha afirmado Aldama.

Hasta 250.000 euros llegó a llevar en una mochila al Ministerio, ha continuado el comisionista, quien ha reiterado que los 10.000 euros eran para gastos mensuales fijos y ha añadido: «Lo otro era dinero para ellos que yo no entro en qué hacían o no», pero lo que ellos siempre le decían es que «parte de ese dinero iba para la financiación del PSOE».

Según su versión, preguntó al exasesor si esto lo sabía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a lo que Koldo García le respondió que todo lo que hacían (las mordidas) lo «tenía claro y lo sabía«.

A Aldama le parecía «algo increíble» que el exasesor pudiera llamar directamente al presidente de Gobierno, «llamarle Pedro y hablar en plan coloquial».

Por el ascensor del ministro, en sobres o en mochila

El acusado ha relatado cómo hacía algunas de las entregas y ha precisado que entraba al Ministerio con la mochila con el dinero por el ascensor del ministro sin que nadie le parara.

«No llevo mochilas nunca en mi vida. Solo llevaba la mochila cuando llevaba dinero en cantidades importantes al Ministerio. Si llevaba entre 50.000 y 60.000 euros lo llevaba en un sobre, si llevaba cantidades mas altas, como he llegado a llevar hasta 350.000 euros, lo llevaba en la mochila«, ha relatado. Para las entregas en la cada del ministro, Aldama introducía el dinero en una bolsa de plástico de un supermercado dentro de la mochila, ha dicho.

Y ha dado detalles, como la maqueta de un tren de Adif que el ministro tenía en su despacho, en una mesa detrás de la cual depositaba el dinero. «El ministro por educación ni lo contaba ni nada y lo guardaba en un cajón», ha agregado. Antes de que decidiera el pago de los 10.000 euros mensuales para cada uno, Aldama ya hacía favores, ha aseverado, porque quería ir «sembrando» y ganarse la confianza de ellos.

De hecho, Koldo García le pedía que le pagara cosas, entre ellas, un tratamiento médico para su pareja, una motocicleta, un todoterreno, etcétera…

Después se pasó al acuerdo de entregarles 10.000 euros mensuales, algo «simbólico», según Aldama, quien no puso impedimento alguno porque pensó que «si yo doy, vosotros me tenéis que dar».

Pagos en efectivo

Sobre los pagos en efectivo a Koldo García, ha indicado que los hacía siempre en presencia de Ábalos quien, ha enfatizado Aldama, «estaba incómodo».

El exasesor, según el comisionista, pedía que hubiese alguien más en las entregas para «demostrar» que no se quedaba con todo el dinero. Así ocurrió cuando, según Aldama, dio también dinero al exjefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero y al exdirigente socialista Santos Cerdán.

Cuando la relación con Koldo García «empieza a enturbiarse» -ha llegado a contar un episodio «desagradable» en el que pegó al exasesor en su oficina-, era su hermano, Joseba, quien iba a su oficina o quedaban en un bar para recoger los sobres con dinero.

Fue Joseba quien viajó dos veces a República Dominicana para recoger 20.000 dólares porque Aldama y sus socios generaban allí «mucho efectivo» con negocios de clínicas y como, según ha insistido el acusado, el exasesor y el exministro estaban «pidiendo, pidiendo y pidiendo», le dijo a Koldo García que viajasen a la República Dominicana a por él.

Aldama ha querido dejar claro que él no buscó al ministro ni al exasesor para que le dieran dinero y obras, porque lo que él buscaba era tener «notoriedad y más poder para hacer negocios en otros ámbitos y sitios». Ha reconocido que en las «mordidas» no había un porcentaje de comisión fijo, sino que se pactaba una cantidad u otra dependiendo de la obra.

Otras «mordidas»

Aldama ha comentado otras «mordidas» que pagó al exministro, como el alquiler del piso de su expareja Jéssica Rodríguez. Y ha subrayado las dificultades que tenía para disponer de dinero en efectivo todos los meses para abonar las comisiones.

Ha indicado también que el contrato de compraventa de un piso en el Paseo de la Castellana que suscribió con el exministro era «una garantía» para que Ábalos tuviese «la tranquilidad de que va a cobrar» y si no llegaba a cobrar, se quedaba con el piso. Él lo vio, ha dicho, como «un riesgo empresarial».