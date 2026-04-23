Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, declara como testigo en el juicio por el caso Kitchen

Una pantalla en la sala de prensa muestra al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy durante su declaración como testigo en el juicio del caso Kitchen, en el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares, este jueves. Rajoy vuelve este jueves a la Audiencia Nacional para declarar como testigo y a enfrentarse al fantasma de las siglas ‘M.R’ de los papeles de Bárcenas, quien asegura que le grabó destruyendo la última hoja de la contabilidad B del partido. EFE/Mariscal

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado en la Audiencia Nacional que metiera en una trituradora la última hoja de la contabilidad b del PP en presencia del extesorero Luis Bárcenas. Cuestión que como éste mismo ha asegurado que dejó registrado en un audio que le fue sustraído en la operación Kitchen.

En su declaración como testigo en el juicio por este caso, Rajoy ha respondido totalmente tranquilo a las preguntas que le ha formulado la abogada del PSOE. La primera ha sido sobre anotaciones como M.RAJ o M.Rajoy, ‘El asturiano» y ‘El barbas’ y que si sabía que le llamaban así.

También ha asegurado que es «absolutamente falso» que Bárcenas le entregara en un sobre el remanente de la caja b como sostuvo su extesorero el pasado lunes.

«Me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere»

Mariano Rajoy al ser preguntado por apodos para referirse a él como M.Rajoy, ‘El Asturiano o ‘El Barbas‘, que él se llama Mariano Rajoy, «como todo el mundo sabe». «Y luego cada uno me llama como quiere, por lo tanto pregúntele a ellos», ha completado.

Rajoy ha declarado en la décima jornada del juicio Kitchen. Es la presunta operación parapolicial orquestada por la cúpula del Ministerio del Interior bajo su primer Gobierno para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas cuando se investigaban el caso Gürtel y la caja B.

La abogada del PSOE Gloria de Pascual ha iniciado el interrogatorio preguntando al expresidente y exlíder del PP por el nombre en el que figuraba en papeles de Bárcenas. Y también por los apodos con los que uno de los acusados en esta operación, el excomisario José Manuel Villarejo, se refería a Rajoy, según declaró ante el tribunal el investigador de Asuntos Internos que investigó este procedimiento.

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