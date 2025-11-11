El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, responde a las preguntas de los grupos sobre los principales retos sociales y económicos de las Islas

El Parlamento de Canarias celebra hoy una sesión plenaria en la que el presidente Fernando Clavijo responderá a los diputados sobre la crisis de la vivienda, la concentración de la riqueza y la cohesión territorial del archipiélago. La situación del mercado inmobiliario y las medidas del Ejecutivo para contener precios y ampliar la oferta de vivienda marcarán gran parte del debate.

Imagen de archivo / Parlamento de Canarias

Una “herencia pobre” en materia de vivienda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes en el Parlamento autonómico que el actual problema de la vivienda es fruto de una “herencia pobre y de parálisis absoluta” del anterior Gobierno regional. En su intervención, coincidió con el presidente del grupo Popular, Juan Manuel García Casañas, en que la gestión previa dejó al archipiélago con un grave déficit habitacional.

Clavijo admitió que el Ejecutivo ha tenido que partir de una situación compleja, aunque defendió las medidas adoptadas en los dos primeros años de legislatura. “No hay recetas milagrosas, pero estamos actuando con planificación y recursos”, subrayó.

Aumento del presupuesto y nuevas ayudas para la vivienda

El presidente destacó que la vivienda será una prioridad en el presupuesto autonómico de 2026, con un incremento superior al 15 % en las partidas del Instituto Canario de la Vivienda, que alcanzará los 197,4 millones de euros. De esa cantidad, 141 millones se destinarán a rehabilitación y construcción de nuevas viviendas, lo que supone un aumento del 46 % respecto al ejercicio anterior.

Además, se contemplan 37 millones de euros para el bono de vivienda joven y dos millones para proyectos en zonas rurales. Clavijo recordó también la ampliación del registro de demandantes y la bonificación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que extiende su aplicación a más tramos de edad y renta.

El presidente explicó que el 77 % de los contribuyentes que compren una vivienda habitual podrán beneficiarse de esta bonificación fiscal. Asimismo, señaló que Visocan contará con 80,9 millones de euros para continuar su labor en promoción pública y gestión del parque residencial.

Clavijo mostró confianza en que todas estas medidas mejorarán el acceso a la vivienda en el archipiélago, aunque advirtió que el Estado debe implicarse más. “También tiene que hacer su parte y modificar la Ley de Vivienda”, concluyó.

Curbelo reclama una fiscalidad diferenciada para las islas verdes

El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, reprochó este martes a la consejera de Hacienda, Matilde Asián, que el presupuesto autonómico de 2026 no contemple políticas fiscales específicas para las islas verdes. Durante el pleno del Parlamento, Curbelo señaló que el archipiélago avanza “a dos velocidades”, con territorios que crecen y otros que pierden población y envejecen.

El también presidente del Cabildo de La Gomera subrayó que La Palma, El Hierro y La Gomera necesitan medidas concretas para corregir la desigualdad territorial. Reclamó aprovechar la negociación del “decreto canario” con el Estado para extender la bonificación del IRPF vigente en La Palma tras la erupción volcánica a las tres islas.

“Ya está bien. A ver si nos damos cuenta de que hay islas que son las más pobres del país y no nos acabamos de enterar”, advirtió Curbelo, quien pidió un compromiso claro del Gobierno para impulsar una fiscalidad diferenciada.

Clavijo asegura que el decreto ya incluye la bonificación

En su respuesta, el presidente Fernando Clavijo recordó que el decreto canario recoge en su artículo 5 la bonificación del IRPF para las islas verdes. Defendió además que su Ejecutivo trabaja con la voluntad de garantizar la igualdad entre territorios, tanto en recursos como en oportunidades.

“Es nuestra obligación fomentar que la población se fije al territorio y que tu isla no condicione tu vida”, afirmó Clavijo, quien aseguró haberse tomado “muy en serio” la estrategia de reto demográfico para abordar los problemas señalados por Curbelo.

El presidente insistió en que el Gobierno busca un modelo de desarrollo más equilibrado, donde todas las islas puedan progresar en igualdad de condiciones, con incentivos que favorezcan la residencia, el empleo y la actividad económica en los territorios más frágiles del archipiélago.