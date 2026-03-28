En Canarias, el sector Servicios registró la mayor tasa de absentismo, con un 9,3% del total de las horas pactadas

Canarias se sitúa como la comunidad autónoma con mayor tasa de absentismo laboral en el cuarto trimestre de 2025, al alcanzar un 9,1%, «muy por encima» de la media nacional (7,1%), según el Informe de absentismo del cuarto trimestre de 2025 elaborado por Randstad Research a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística.

Al respecto, señala que en el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT) en Canarias, ha experimentado un aumento de ocho décimas respecto al mismo periodo del año anterior –siendo el mismo incremento que en la tasa de absentismo general–, alcanzando un 7,9% y consolidando así una posición por encima de la media nacional (5,5%).

Mercado laboral

El director de Randstad Research, Valentín Bote, ha expuesto que el «hecho de que el absentismo laboral roce máximos históricos a cierre de 2025 responde a un fenómeno estructural, impulsado principalmente por el aumento de las bajas por incapacidad temporal«.

Asimismo sumó a ello un contexto «de mayor complejidad» en el mercado laboral, donde apuntó que factores como el «desajuste» entre el trabajador y su puesto, las «dificultades» de conciliación o el bienestar emocional «están ganando peso».

Sector Servicios

De esta forma, indicó que el «elevado» nivel de absentismo laboral, especialmente cuando no está vinculado a una incapacidad temporal, «sigue siendo un factor que perjudica la productividad y resta competitividad a la empresa».

En Canarias, el sector Servicios registró la mayor tasa de absentismo, con un 9,3% del total de las horas pactadas, ocho décimas más respecto al año anterior; seguida de la Industria (8,4%) con un crecimiento de siete décimas; y de la Construcción (7,6%), donde también aumentó siete décimas.

En cuanto al absentismo por IT, se sitúa en el 8% en los Servicios (+0,8 puntos porcentuales), el 7,1% en la Industria (+0,4) y el 6,7% en la Construcción (+0,5).

Por comunidades, Canarias es la que registra la mayor tasa de absentismo al cierre de 2025, seguida de Cantabria (8,9%), País Vasco (8,8%), Asturias y Galicia (8,6% ambas). Y, en el lado contrario, con las cifras más bajas, se encuentran Baleares (6%), Comunidad de Madrid (6,1%) y La Rioja (6,2%).