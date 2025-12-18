Los costes podrían reducirse si se agilizaran los tiempos de espera en la sanidad público, lo que cree que tiene que ver con la falta de profesionales médicos, apunta el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha asegurado que el coste del absentismo laboral podría superar los 32.000 millones de euros en 2025 y ha considerado que buena parte del problema está en la falta de médicos, por lo que ha reclamado que se suban los salarios a estos profesionales.

Durante la inauguración este jueves del «III Foro Empresas Tractoras», organizado por el diario El Economista y, durante su discurso, ha hecho hincapié en que el absentismo y la falta de personal para cubrir determinados puestos son los principales problemas que enfrentan los empresarios.

El coste del absentismo, ha explicado, se reparte a medias entre empresarios y Seguridad Social, asumiendo cada parte 16.000 millones de euros, una factura que podría reducirse si se agilizaran los tiempos de espera en la sanidad pública, lo que cree que tiene que ver con la falta de profesionales médicos.

Asimismo, ha recordado la falta de profesionales en otros ámbitos como el de la ciberseguridad o la ingeniería, además de la falta de mujeres en las carreras STEM (acrónimo inglés para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).