Los trabajadores de Groundforce y Menzies exigen mejoras laborales con paros que amenazan la operativa durante el periodo vacacional

El personal de tierra de Groundforce y Menzies inicia huelgas el 27 de marzo en los principales aeropuertos de Canarias. Los sindicatos reclaman el cumplimiento de las tablas salariales y la garantía del poder adquisitivo. Esta medida de presión afectará a la carga de maletas y pasajeros en compañías como Ryanair o Air Europa.

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Los representantes de los trabajadores denuncian un desacuerdo grave sobre la aplicación del IPC en las nóminas actuales. La empresa Groundforce aplica una subida del 4,58 % en los conceptos fijos para administrativos y agentes. Sin embargo, los sindicatos exigen un incremento del 7,82 % para igualar al resto de las categorías.

Esta diferencia salarial motiva las movilizaciones indefinidas de los sindicatos CCOO, UGT y USO en el operador de Globalia. El conflicto surge por el incumplimiento de las garantías pactadas en el convenio colectivo vigente. Los empleados consideran que la dirección de la compañía deja sin efecto los acuerdos previos sobre el poder adquisitivo.

Calendario de paros y aerolíneas afectadas

La huelga en Groundforce comienza el 27 de marzo con paros en los turnos de mañana, tarde y noche. Estas protestas afectarán directamente a la operativa de Air Europa en aeropuertos como Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Por otro lado, el grupo Menzies convoca paros de 24 horas en días específicos de marzo y abril.

El grupo Menzies presta servicios de handling a gigantes del sector como British Airways, Ryanair, EasyJet o Emirates. Sus trabajadores pararán los días 28 y 29 de marzo, además del periodo entre el 2 y el 6 de abril. Esta movilización implica a unos 3.000 empleados de las divisiones de rampa y pasaje en las islas.

Riesgo de colapso en la campaña turística

Los paros afectarán a la gestión de mercancías, el embarque de pasajeros y la descarga de equipajes en las pistas. Las autoridades prevén retrasos significativos, reprogramaciones de vuelos y posibles cancelaciones durante toda la Semana Santa. Por consiguiente, el caos operativo podría extenderse a los aeropuertos de Tenerife Norte y Tenerife Sur.

Las fuentes sindicales advierten de una prolongación de las protestas si no logran un acuerdo con las empresas. Las huelgas podrían repetirse todos los fines de semana hasta el final del presente año.