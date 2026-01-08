El presidente de CEOE-Tenerife propone un pacto de productividad que incluya el «absentismo no justificado»

Pedro Alfonso, presidente de CEOE Tenerife. EP

El presidente de CEOE-Tenerife, Pedro Alfonso, se opone a debatir la posible subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) «a golpe de oportunidad política» y propone «poner sobre la mesa» un pacto de productividad que incluya el «absentismo no justificado».

La patronal ha cargado también contra los «sobrecostes» que sufren las empresas ya que se incrementan las cotizaciones sociales y hay que pactar salarios en los próximos convenios «cuya base imponible va a ser ya con el salario mínimo interprofesional incrementado».

Asimismo ha indicado que «no tiene mucha razón» que el Gobierno central debata «si se aplica fiscalidad o no» a esa subida de los salarios y sostiene que se está «cargando a la espalda de las empresas y sobre todo de las pymes una situación prácticamente inasumible».

Alfonso ha advertido de que el impacto global en la agricultura y en las empleadas del hogar «va a ser dramático porque se van a ajustar empleos debido a unos sobrecostes que no pueden ni asumir el mercado ni los márgenes empresariales».

En esa línea ha comentado que «las pymes no tienen tanta capacidad para absorber estos incrementos de manera sistemática, sin que eso promueva una situación a veces ya de falta de rentabilidad en las empresas».

Críticas a los incrementos del SMI

El presidente de los empresarios tinerfeños critica también la «forma de calcular» los incrementos del SMI porque «se aleja de la ortodoxia» aparte de que afectará a la renovación de los convenios colectivos, pues «encarece» los salarios más bajos y obliga a actualizar el resto de niveles por comparación.

Alfonso ha apuntado que tampoco están de acuerdo con la absorción de pluses, hasta el punto de que no descartan acudir a los tribunales. Y entiende que hay margen para mejorar la renta disponible de las familias a través de la bajada de impuestos indirectos, ya sea con el recorte del IGIC en Canarias o deflactando el tramo nacional del IRPF.

Igualmente ha solicitado una «política eficiente y suficiente» en vivienda orientada a las «rentas bajas» que no tienen capacidad de acceder con los precios actuales al mercado financiero.

«Nos atrevemos a poner encima de la mesa un discurso de si lo que hay que discutir en estos momentos en este país es un incremento del salario mínimo interprofesional o realmente si no estamos buscando una solución para encontrar empleo para todas las personas que la demandan», ha señalado.