Empresarios que operan en Anaga piden «consenso»

Los empresarios solicitarán una reunión al Ayuntamiento con el objetivo de analizar la situación de forma conjunta y avanzar en soluciones

Empresas y profesionales turísticos que operan en los espacios naturales, integradas en la Asociación de Operadores de Espacios Naturales de Tenerife (AOENTE), han mostrado su preocupación. Todo ello, ante la aprobación del Ayuntamiento de La Laguna a restringir el acceso de coches de alquiler y vehículos turísticos al Parque Rural de Anaga, que no abordaría, a su juicio, el problema de fondo y podría generar efectos contraproducentes.

En una nota de prensa, AOENTE reconoce que la situación actual de Anaga requiere actuación, ya que la saturación de vehículos en determinados puntos del macizo afecta a vecinos, visitantes y empresas, toda vez que considera que centrar la respuesta en la prohibición de una tipología concreta de vehículos «no resuelve».

Imagen archivo RTVC.

Avanzar en soluciones

Asimismo, la asociación solicitará una reunión al Ayuntamiento con el objetivo de analizar la situación de forma conjunta y avanzar en soluciones «consensuadas» que permitan dar una respuesta eficaz al problema.

El colectivo insiste que un espacio de la complejidad del Parque Rural de Anaga no puede gestionarse desde decisiones «unilaterales ni al margen» de los actores que operan diariamente en él, por lo que consideran «imprescindible» abrir un espacio de diálogo que permita construir un modelo compartido.

Presidente de AOENTE

«La clave no está en prohibir, sino en gestionar de manera eficaz el acceso y la movilidad en un territorio con limitaciones evidentes«, ha advertido el presidente de AOENTE, Joan Rodríguez de la Sierra.

Ha señalado que la voluntad del sector es «ir de la mano» de las administraciones para encontrar las mejores soluciones y avanzar hacia un destino de calidad que garantice la conservación del entorno como el bienestar de los residentes, ya que «solo con diálogo y la colaboración» se alcanzan «soluciones equilibradas y duraderas».

Red viaria

En esta línea, las empresas recuerdan que la presión sobre Anaga responde al volumen total de vehículos que acceden al macizo y a las limitaciones propias de su red viaria, por lo que advierten de que medidas selectivas pueden resultar «insuficientes» si no se abordan desde una visión global.

Han subrayado que la actividad de las empresas especializadas contribuye a ordenar la visita, a promover un uso responsable del entorno y a reducir impactos, siendo papel activo en la conservación de este espacio natural.

Transporte colectivo

El sector también coincide en la importancia de ordenar los espacios de estacionamiento existentes, evitando el aparcamiento descontrolado que «reduce la capacidad de las vías y genera situaciones de riesgo». Finalmente, se plantea fomentar el uso del transporte colectivo organizado, como una vía eficaz para reducir el número de vehículos en circulación y mejorar la gestión de los flujos de visitantes.

Todas estas medidas, aplicadas de forma progresiva y coordinada, permiten avanzar hacia un modelo de gestión más equilibrado, basado en la planificación, el control y la corresponsabilidad.