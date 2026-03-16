La Policía Local interceptó al joven de 14 años cuando salía del agua con un fusil y dos capturas en Tenerife

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, destacados en el servicio específico de la zona de Anaga, denunciaron este domingo a un menor de edad tras sorprenderle haciendo pesca submarina en la zona de baño de San Andrés.

Un menor, sorprendido en una zona de baño en San Andrés realizando pesca submarina – POLICÍA LOCAL

El Ayuntamiento informa en una nota de que una vez que se comprobó que podía estar realizando esta actividad se requirió apoyo a la embarcación del servicio de Salvamento y Socorrismo prestado por Cruz Roja española en la playa de Las Teresitas para avisar al infractor.

Intervención en la costa

Una vez que salió del agua, el joven portaba un fusil de pesca submarina y dos capturas. Inicialmente se le informó que esa zona está catalogada como zona de baño y no está autorizada la pesca submarina.

A continuación, se le identificó y se le requirieron la licencia para la práctica de la pesca submarina y la licencia federativa, que engloba el seguro obligatorio para el uso del fusil de pesca submarina. Al detectarse que es menor de edad, 14 años, y que según la normativa vigente no puede disponer de la autorización de pesca submarina de segunda clase se tramitaron las oportunas actas administrativas.

Notificación a los padres

Los policías locales contactaron con los padres del menor para informarles de la intervención y de los hechos, ante la imposibilidad de custodiar o depositar las dos capturas, los agentes las devolvieron al mar.

Tras denunciar al joven por pescar sin licencia en una zona de baño fuera del espacio acotado, este abandonó el lugar de los hechos.