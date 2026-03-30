La Junta de Gobierno aprobó este lunes la emergencia para varias obras en Anaga, con un valor aproximado de 1.276.469 euros, por los daños causados por la borrasca ‘Therese’

Coches afectados tras el desprendimiento de un muro en Valleseco. Imagen Santa Cruz de Tenerife

La Junta de Gobierno, presidida por el alcalde, José Manuel Bermúdez, aprobó este lunes la emergencia para varias obras en Anaga, ante el riesgo detectado en diferentes punto del distrito originados tras la borrasca “Therese” y cuyo importe asciende, aproximadamente a 1.276.469 euros, “para las que solicitamos una ayuda al ministerio de Política Territorial del 50%, lo que supone unos 638.234 euros, para acometer actuaciones en Valle Luis, en el camino Azano-Portugal-Camino Los Lirios (Taganana), caserío Casa Amarilla (Valleseco) y en la desembocadura del barranco del Regente (San Andrés)”, argumenta el regidor.

El alcalde detalla que “una vez que los servicios municipales han inspeccionados los distintos puntos afectados y trasladado las necesidades, hemos aprobado este expediente para comenzar a trabajar en Anaga lo antes posible, por lo que, en las próximas semanas esperamos poder dar comienzo a las primeras intervenciones” y agregó que “nuestro compromiso con los vecinos y las vecinas de Anaga es claro y estamos trabajando para darles una solución lo antes posible”.

Actuaciones

Concretamente, desde el área de Infraestructuras y Obras que dirige el concejal Javier Rivero, se detalla que “las actuaciones se llevarán a cabo para la estabilización de los desprendimientos que han tenido lugar en Valle Luis, cuyo importe aproximado asciende a 220.962,12 euros, o en la rehabilitación del firme en varios tramos del camino Azano-Portugal-Camino Los Lirios (Taganana), estimándose la actuación en 254.155,02 euros” y añade, además, “las obras que se realizarán en estabilizar el talud que ha sufrido desprendimientos en el caserío Casa Amarilla (Valleseco), por 320.000 euros”.

Por otra parte, desde Servicios Públicos, el concejal Carlos Tarife prevé también “la realización, por la vía de emergencia, de las obras por los daños estructurales en el pontón que salva el barranco del Regente (San Andrés), generados por los acarreos de la escorrentía provocada por la borrasca” y que detalla que “se trata de una actuación con un coste estimado de 424.852 euros”.

Según las diferentes áreas, las obras que se van a acometer suponen en total de las actuaciones de reparación y rehabilitación de infraestructuras y comunicaciones que supera los 1.270.000 euros, importe en el que están incluidos los 56.500 euros precisos para la dirección de las obras para las que se llevarán a cabo por parte de la concejalía de Obras e Infraestructuras.

Desprendimientos y deslizamientos de laderas

Debe recordarse que sólo en el primer día de afección de la borrasca se registraron en el CECOPAL un total de 61 incidencias, que al final superaron el centenar, ubicándose la mayor parte de ellas en el distrito de Anaga, las cuales se incrementaron notablemente el día 24 de marzo al haberse fijado una célula tormentosa sobre la Isla. Dichas incidencias se correspondieron con desprendimientos, caídas de rocas y pequeños deslizamientos de laderas que afectan a carreteras, peatonales y accesos a viviendas en Valle Brosque, Valle Crispín, Valle Luis y El Draguillo entre otras.

En concreto, el que se produjo en Valle Luis ha dejado aisladas a varias viviendas, cuyo acceso actualmente no es posible, además de provocar la evacuación de la propietaria de una de ellas debido al riesgo de colapso de la misma, ya que el deslizamiento del talud anexo a la fachada dejó parte de la cimentación de la casa en voladizo sin apoyo sobre el terreno.

Muros, senderos y cimentaciones

Otros de los efectos que tuvieron los desprendimientos fue la rotura de muros, senderos, cimentaciones entre otras infraestructuras, así como la interrupción parcial del tráfico de transporte urbano de guaguas en la carretera TF-12 (San Andrés-La Laguna) y TF-134 a la altura de Almáciga. Destaca igualmente la evacuación de tres personas de una cueva en el barranco de Tahodio. Y también los daños por el oleaje en el muro de contención del paseo de Igueste de San Andrés, en el acceso peatonal a la playa de Acapulco y algunos de menor cuantía en el paseo marítimo de San Andrés.

El mismo día 25 de marzo, el cambio de condiciones y el aumento de la temperatura del terreno motivó numerosos desprendimientos en el distrito, destacando el que tuvo lugar en caserío Casa Amarilla (Valleseco), en donde el muro de contención del talud que limita con el camino de los Naranjos Agrios cedió y motivó su deslizamiento y de parte de la rampa hormigonada que da acceso a un grupo de viviendas ubicadas en la zona superior. La inestabilidad de lo que quedó en pie motivó el desalojo de los habitantes de la primera casa ubicada encima del talud afectado.

Y finalmente, las detectadas en la desembocadura del barranco del Regente, en San Andrés, que presenta daños estructurales en el pontón que salva la conducción, generados por los acarreos de la escorrentía provocada por la borrasca, además de detectarse otras incidencias en varias actuaciones que no pudieron ser resueltas en una primera intervención y que actualmente están generando un riesgo grave en dichos puntos debido a que deben acometerse en los mismos actuaciones importantes para restablecer la normalidad preexistente.