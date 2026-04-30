Canarias ensaya la puesta de sol del gran eclipse de agosto

El Archipiélago vive un simulacro natural para localizar la posición exacta del sol durante el fenómeno astronómico del verano

Científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias analizan la puesta de sol para preparar la observación del eclipse del 12 de agosto. Los expertos miden la trayectoria solar esta tarde porque coincide con el momento exacto del futuro evento astronómico. Esta coincidencia permite identificar con precisión qué zonas quedarán en sombra y cuáles disfrutarán del espectáculo visual.

Informa: Redacción Informativos RTVC

El sol ocupa hoy una posición idéntica a la que tendrá durante el máximo del eclipse veraniego. Nayra Rodríguez, astrofísica del IAC, confirma que el fenómeno ocurrirá a las 20:50 horas aproximadamente. La ubicación actual del disco solar sirve como guía perfecta para los observadores.

Esta técnica de los «días gemelos» facilita el trabajo de campo de los investigadores locales. Gracias a este ensayo natural, el equipo detecta los obstáculos físicos que podrían bloquear la visión. Así, los astrónomos aseguran el éxito de las mediciones durante la jornada del eclipse.

Por otro lado, el análisis de las sombras actuales permite descartar puntos de observación deficientes. Las zonas marcadas en azul oscuro en los mapas no verán el eclipse por la sombra terrestre. Rodríguez destaca la importancia de conocer estos detalles técnicos antes de la gran cita de agosto.

Observación segura en las islas

La Luna ocultará el Sol por completo durante un breve instante en el mes de agosto. No obstante, los habitantes de Canarias presenciaremos este fenómeno astronómico de manera parcial. Otras regiones del territorio nacional sí experimentarán una oscuridad total durante el evento.

La seguridad ocular representa la prioridad absoluta para disfrutar de esta experiencia única en el cielo. Resulta imprescindible utilizar gafas de eclipse homologadas para evitar daños graves en la visión. Las autoridades recomiendan adquirir este material con antelación en centros especializados.

El eclipse ofrece una oportunidad inigualable para estudiar nuestra estrella más cercana de forma directa. Los científicos pretenden investigar la evolución de la corona solar y sus constantes cambios. Además, el seguimiento de estos fenómenos ayuda a comprender mejor el comportamiento magnético del Sol.

Cooperación y divulgación internacional

El Instituto de Astrofísica de Canarias organiza unas jornadas de divulgación para celebrar este hito. Esta iniciativa cuenta con la colaboración activa de expertos de Marruecos y Estados Unidos. El proyecto busca acercar la ciencia a toda la ciudadanía mediante actividades didácticas.

Dichas sesiones permitirán compartir conocimientos sobre la física solar entre diferentes instituciones internacionales. Los expertos analizarán los datos recogidos durante las distintas fases del eclipse parcial y total. Por tanto, el evento fortalece los vínculos científicos entre los tres países participantes.