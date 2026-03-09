El estudio de la tacoclina solar permitirá comprender mejor el origen del magnetismo y la meteorología espacial

Investigadores del IAC, la Universidad de La Laguna y el centro Harvard & Smithsonian analizan 25 años de datos heliosismológicos. El trabajo caracteriza con precisión inédita una región a 200.000 kilómetros bajo la superficie. Estos hallazgos ayudan a predecir tormentas solares que podrían afectar a la tecnología en la Tierra.

Imagen tomada por la Agencia Espacial Europea del Sol desde la órbita de la Tierra. EFE/ESA

El equipo científico ha explorado las profundas capas del interior solar con un detalle sin precedentes. Para ello han utilizado observaciones continuas durante más de dos décadas y media de investigación. El análisis de estas series temporales tan largas ha permitido resolver desafíos clásicos de la física.

La investigación se centra en la tacoclina, una capa delgada con temperaturas de dos millones de grados. En esta zona se produce la transición entre dos regímenes distintos de rotación del Sol. Entender este fenómeno resulta fundamental para descifrar cómo se genera el ciclo de actividad solar.

Los resultados revelan que la estructura interna solar es más compleja de lo que se suponía. El estudio sugiere que la tacoclina presenta una discontinuidad entre las latitudes bajas y las altas. Además, los expertos indican que esta capa podría representar menos del uno por ciento del radio solar.

Tecnología y técnicas avanzadas

El equipo analizó datos combinados de instrumentos terrestres y satélites espaciales de la ESA y la NASA. Utilizaron la red terrestre GONG, que cuenta con una sede clave en el Observatorio del Teide. También emplearon los instrumentos MDI y HMI para obtener una visión global y precisa de la estrella.

Para procesar este volumen de información aplicaron técnicas numéricas innovadoras y mallas computacionales de alta densidad. Estos métodos permitieron mejorar la resolución de los datos sin aumentar el ruido de las observaciones. El uso de reconstrucciones algebraicas simultáneas fue esencial para estudiar estructuras tan sutiles y profundas.

El investigador Antonio Eff-Darwich destaca la capacidad de explorar el Sol a pesar de la distancia. Resulta asombroso conocer procesos que ocurren a 150 millones de kilómetros de nuestro propio planeta. Este esfuerzo técnico coloca a la astrofísica canaria a la vanguardia de la investigación solar mundial.

Impacto en la Tierra

El conocimiento de la tacoclina es vital para entender el origen del potente magnetismo solar. Los procesos magnéticos que nacen en esta capa profunda terminan emergiendo hasta la superficie solar. Allí generan fenómenos violentos como las eyecciones de masa coronal o las grandes tormentas solares.

Estas tormentas solares pueden impactar directamente contra la infraestructura tecnológica que utilizamos en la Tierra. Por tanto, mejorar estos modelos ayuda a anticipar efectos negativos sobre satélites o redes eléctricas.

Aunque aún no se detectan cambios definitivos asociados al ciclo solar, el desarrollo continuará. Los científicos necesitan seguir perfeccionando sus herramientas analíticas para prever la actividad de nuestra estrella. Según Sylvain Korzennik, esta medición obligará a los teóricos a replantearse sus actuales modelos solares.