Canarias lidera un estudio pionero sobre galaxias invisibles

Investigadores del IAC y la Universidad de La Laguna sitúan al archipiélago en la vanguardia del estudio de las galaxias oscuras, incapaces de formar estrellas y aún invisibles para los telescopios tradicionales

Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Universidad de La Laguna (ULL) han liderado un estudio pionero sobre las llamadas galaxias oscuras, uno de los objetos más intrigantes de la astrofísica actual. Estos cuerpos celestes no forman estrellas y permanecen invisibles para los telescopios tradicionales, lo que ha dificultado su observación hasta ahora.

Imagen de la distribución de materia oscura del Grupo Local en una simulación numérica de formación y evolución de galaxias perteneciente al proyecto HESTIA/NIVARIA. El mapa de colores representa la densidad de materia oscura, siendo las regiones más brillantes las más densas. En el centro de la imagen se observan los halos de materia oscura correspondientes a la Vía Láctea y a Andrómeda. Los cuadrados de color blanco indican la localización de las galaxias oscuras encontradas en la simulación, que son ricas en materia oscura y, por lo tanto, visibles en esta imagen | Guacimara García Bethencourt (ULL) y Gabriel Pérez Díaz (IAC)

La doctoranda de la ULL Guacimara García, junto con sus supervisores de tesis, Arianna Di Cintio y Sébastien Comerón, profesores del Departamento de Astrofísica de la ULL e investigadores del IAC, ha presentado este trabajo en la publicación ‘Astronomy & Astrophysics’.

Las galaxias oscuras, en el centro del debate científico

El Instituto de Astrofísica de Canarias señala que este estudio llega en un momento de máxima actualidad científica. En las últimas semanas, la NASA y la ESA han anunciado el descubrimiento de los primeros candidatos observacionales a galaxias oscuras, entre ellos el objeto Cloud-9 (Nube-9), confirmado con el telescopio Hubble.

Según el IAC, este hallazgo ha situado a las galaxias oscuras en el centro del debate cosmológico. Además, observaciones de seguimiento realizadas con la Cámara Avanzada para Sondeos del Telescopio Espacial Hubble no encontraron estrellas dentro de la nube, un elemento que refuerza el interés científico sobre estos objetos.

Simulaciones para comprender galaxias “fantasma”

En este contexto, el nuevo estudio se sitúa en la vanguardia del campo de formación y evolución de galaxias al emplear simulaciones cosmológicas de última generación como HESTIA y NIVARIA-LG para analizar cómo se originan y evolucionan estos objetos “fantasma”.

Guacimara García explica que “Los resultados muestran que estas galaxias surgen en halos de materia oscura con propiedades específicas, en los que el gas no alcanza nunca las densidades necesarias para desencadenar la formación estelar”.

Además, el equipo aporta predicciones clave para facilitar su detección. Según el estudio, hasta ocho galaxias oscuras podrían resultar observables en el entorno cercano de la Vía Láctea mediante la emisión de hidrógeno neutro, una posibilidad que abre la puerta a nuevos hallazgos en futuros sondeos.

Una guía para descubrir galaxias ocultas

El trabajo refuerza una de las predicciones fundamentales del modelo cosmológico Lambda-Materia Oscura Fría, considerado el marco teórico estándar para describir el origen, la evolución y el destino del universo.

Al mismo tiempo, la investigación ofrece una guía concreta para localizar una población de galaxias que hasta ahora había permanecido oculta. Como concluye la investigadora, “El universo podría estar lleno de galaxias invisibles… y estamos más cerca que nunca de encontrarlas”.