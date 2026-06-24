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Polémica en la ULL tras la eliminación de la convocatoria de exámenes de julio

Redacción RTVC
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Los alumnos se llegaron a atrincherar en el Rectorado para protestar por la eliminación de la convocatoria de exámenes extraordinaria de julio

Vídeo RTVC.

Los estudiantes de la Universidad de La Laguna (ULL) se quejan de la eliminación de la convocatoria de exámenes extraordinaria de julio. Se atrincheraron el pasado martes espontáneamente en el rectorado al grito de «rector dimisión«.

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Polémica en la ULL tras la eliminación de la convocatoria de exámenes de julio.

Con esa reforma que se aprobaba el martes, el estudiantado de la Universidad de La Laguna pasará de tener tres convocatorias de examen por asignatura a tener solo dos. Una en enero para las asignaturas del primer cuatrimestre, y otra en mayo para las del segundo. Lo que cambia es la convocatoria extraordinaria. Solo una y en el mes de junio para todas las asignaturas.

La universidad asegura que busca adaptarse a la Ley Orgánica del Sistema Universitario que pretende simplificar el modelo de evaluación, y que sea común entre las universidades españolas. Algo que ya ocurre, por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, o en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aunque para los estudiantes este cambio implica perder oportunidades y derechos.

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