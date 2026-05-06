El Cabildo presenta la isla como la ubicación más idónea y segura ante una delegación internacional de inversores

El Cabildo de La Palma defiende la idoneidad técnica de la isla para acoger el Telescopio de Treinta Metros (TMT). El presidente insular, Sergio Rodríguez, encabezó la reunión estratégica con responsables del Banco Europeo de Inversiones en Santa Cruz de La Palma. El encuentro busca asegurar esta infraestructura de vanguardia para el Observatorio del Roque de los Muchachos.

El presidente insular, Sergio Rodríguez, en el seno de una reunión estratégica entre los responsables de las administraciones locales de la isla, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y representantes del Consorcio del TMT / Cabildo de La Palma

El proyecto científico generará un cambio profundo en el tejido productivo de la isla canaria. La construcción del telescopio dinamizará el mercado laboral con nuevos puestos de trabajo. Además, la infraestructura garantizará empleos estables de alta cualificación para las próximas décadas.

La implantación de esta tecnología equilibrará la estructura económica actual del territorio palmero. El sector tecnológico sumará potencia a actividades tradicionales como la agricultura o el turismo. Por tanto, la isla diversificará sus fuentes de ingresos gracias a la ciencia.

La corporación insular estima que el proyecto inyectará millones de euros anuales de forma directa. La pequeña y mediana empresa local recibirá beneficios mediante contratos de suministros y logística. Este flujo constante de capital fortalecerá la estabilidad financiera de las familias palmeras.

Prestigio y formación científica

El TMT consolidará el prestigio internacional del Observatorio del Roque de los Muchachos definitivamente. La Palma liderará la astrofísica mundial como el centro más avanzado del hemisferio norte. Esta posición de referencia global atraerá el interés de la comunidad científica internacional.

El consorcio impulsará convenios nuevos con universidades y centros de investigación de élite. Los jóvenes palmeros encontrarán ventanas de formación y empleo de alto nivel en su tierra. Así, el talento local evitará la necesidad de emigrar para desarrollar carreras profesionales.

La asociación con la ciencia reforzará la imagen exterior de la isla hacia el mundo. El astroturismo ganará peso como un subsector de alto valor añadido para los visitantes. En consecuencia, el destino ganará calidad y se presentará como un lugar inteligente.

Garantía jurídica y apoyo social

El Cabildo transmitió a los inversores la total sintonía política que rodea a este proyecto. Todas las instituciones de la isla ofrecen un respaldo firme y sin fisuras actualmente. Asimismo, el Gobierno de Canarias y el Estado mantienen su compromiso con el telescopio.

Los técnicos insulares trabajan con intensidad para garantizar procesos administrativos transparentes y ágiles. Esta labor ofrece la máxima seguridad jurídica a los responsables del Consorcio del TMT. Por consiguiente, la administración facilita el camino para la llegada de la inversión.