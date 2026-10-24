El candidato al Congreso por Las Palmas, Héctor Morán, reivindica una agenda soberanista con una ley de residencia, un modelo económico viable y mayor participación ciudadana

El candidato de Drago Canarias al Congreso por la circunscripción de Las Palmas, Héctor Morán, ha defendido que su partido representa «la única propuesta creíble y clara» de la izquierda canaria, frente a las «discusiones e insultos» de las formaciones estatales.

Durante la presentación de la candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre, Morán ha asegurado que aspiran a conseguir «el mejor resultado posible» y ha reivindicado una opción soberanista, progresista, renovada y transparente para el archipiélago.

Héctor Morán defiende a Drago Canarias como la única propuesta clara de la izquierda canaria. EFE

Morán ha calificado los próximos comicios como unos de los más imprevisibles y ha defendido que Drago Canarias concurre con unas bases programáticas que, según ha señalado, mantiene desde su fundación.

2.621 firmas para avalar su candidatura

La formación ha presentado 2.621 firmas para avalar su candidatura, por encima de los 920 apoyos que necesitaba. Su propuesta se articula en torno a tres ejes: impulsar una ley de residencia, desarrollar un modelo económico viable para Canarias y garantizar una participación ciudadana transparente en las decisiones y propuestas que se defiendan en el Congreso.

El candidato ha sostenido que la izquierda canaria solo podrá recuperar la confianza de sus votantes si presenta propuestas claras y evita, en sus palabras, «intentar engañar a la gente».

También ha criticado las disputas entre las fuerzas progresistas estatales, especialmente en Madrid. Drago Canarias concurrirá por primera vez a unas elecciones al Congreso de los Diputados el 29 de noviembre, con candidaturas en las dos circunscripciones canarias: Héctor Morán por Las Palmas y el presidente de la formación, Alberto Rodríguez, por Santa Cruz de Tenerife.