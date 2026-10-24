El secretario general del PSOE de Canarias denuncia que miles de españoles perderán el derecho al voto tras la suspensión cautelar y reclama una solución a la ley de nietos

Torres pide resolver el bloqueo de la ley de nietos antes del 29N. EFE

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha reclamado que la situación de la conocida como ley de nietos se resuelva antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se ha pronunciado durante la presentación de las candidaturas socialistas en las islas, después de que el Tribunal Supremo requiriera al Gobierno la lista de los 163.020 afectados por la suspensión cautelar del voto. Torres ha señalado que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ya ha informado de que se ha remitido la documentación solicitada y que el resto se enviará en los próximos cinco días.

El dirigente socialista ha advertido de que personas que participaron en anteriores elecciones autonómicas, generales y europeas ahora podrían quedarse sin votar. A su juicio, esta situación supone «cercenar un derecho constitucional», por lo que ha insistido en la necesidad de que el tribunal entre en el fondo del asunto antes de la cita electoral.

Carácter íntimo y personal del voto

Torres también ha acusado a la derecha y la ultraderecha de alimentar una división entre «españoles de primera y españoles de segunda», en referencia a quienes podrán ejercer su derecho al sufragio y quienes, pese a haber votado anteriormente, no podrán hacerlo en esta ocasión.

Durante su intervención, Torres ha defendido el carácter íntimo y personal del voto y ha criticado que las formaciones de derecha anticipen los resultados de las próximas elecciones autonómicas.

El líder socialista ha recordado los pronósticos de 2023 que daban por hecho que Pedro Sánchez no volvería a presidir el Gobierno o que el PP alcanzaría una mayoría absoluta, y ha reivindicado que finalmente se formó un Ejecutivo progresista. «Vamos a volver a tener el mismo resultado», ha concluido.