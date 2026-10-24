CEAV ha consultado a la Junta Electoral Central y UNAV-Fetave reclama un criterio permanente para proteger a los viajes ante las elecciones del 29 de noviembre

Las agencias de viajes piden eximir de las mesas electorales a quienes tengan vacaciones contratadas. Europa Press

La Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV) ha trasladado una consulta a la Junta Electoral Central para unificar los criterios sobre la posibilidad de eximir de formar parte de una mesa electoral a quienes tengan viajes contratados para el próximo 29 de noviembre.

Por su parte, UNAV-Fetave defiende que las reservas realizadas antes de recibir la notificación de designación puedan considerarse una causa justificada para solicitar la excusa, siempre que se acrediten las circunstancias.

CEAV reclama seguridad jurídica para los viajeros y las agencias, especialmente en los casos en los que las vacaciones se hayan reservado con meses de antelación.

compatible con la protección de quienes ya han contratado un viaje

La organización pide aplicar un criterio similar al de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, cuando la Junta Electoral Central permitió valorar los viajes contratados antes de la convocatoria como motivo para no integrar una mesa si su cancelación suponía un perjuicio económico o un trastorno grave. Aquella decisión se limitó, no obstante, a ese proceso electoral.

UNAV-Fetave comparte la preocupación y reclama que se establezca una norma general y permanente, en lugar de abordar la cuestión en cada convocatoria. Su presidente, César Gutiérrez, sostiene que la obligación ciudadana de participar en las mesas debe ser compatible con la protección de quienes ya han contratado un viaje y podrían sufrir pérdidas importantes al cancelarlo.

La organización plantea que las reservas anteriores a la notificación puedan justificar la excusa mediante documentación acreditativa, siempre que se garantice la correcta constitución de las mesas electorales.