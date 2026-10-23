El Tribunal Supremo advierte de que si a las 15 horas del 28 de octubre no tiene la información, acordará una sanción o exigirá responsabilidad penal para quien pudiera corresponder

Tribunal Supremo. Imagen EFE

El Tribunal Supremo ha reclamado a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que remitan antes del 28 de octubre la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la aplicación de la denominada ley de nietos, con apercibimiento de multa o deducción de testimonio.

En concreto, la Sala de lo Contencioso Administrativo requiere a los ministros que remitan al Supremo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral, la relación nominal de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto de extranjeros inscritos en el Centro de Residentes Ausentes (CERA).

Y les advierte de que si a las 15 horas del día 28 no han enviado esa información, la Sala podrá acordar una multa coercitiva o deducir, en su caso, el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

«Esta relación nominal que, incomprensiblemente para esta Sala, no ha sido facilitada aún, es fundamental para la correcta conformación del Censo Electoral de referencia, pues solo de ese modo responde a los principios de transparencia y objetividad del proceso electoral», dice la Sala, que señala que tan solo 91 personas han acreditado su exilio de 31.390 expedientes revisados desde el pasado 10 de septiembre cuando se acordó la medida cautelar.

Bolaños asegura que se cumplirá con el requerimiento judicial

Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este viernes que el Tribunal Supremo recibirá dentro del plazo establecido la relación de personas afectadas por la suspensión del derecho al voto.

En declaraciones a los medios en A Coruña, Bolaños ha explicado que su departamento lleva semanas trabajando para cumplir los requerimientos judiciales. Según ha señalado, el Ministerio de Justicia remitió el pasado 15 de octubre a la Oficina del Censo Electoral toda la documentación disponible, incluidos los nombres y la información del registro civil digitalizado. El envío se realizó el mismo día en que se solicitó.

Respecto al Ministerio de Asuntos Exteriores, dirigido por José Manuel Albares, Bolaños ha indicado que ya se habían trasladado instrucciones a los consulados para elaborar la información requerida. Estas directrices se reiterarán con el objetivo de completar el procedimiento en un plazo reducido, pese a tratarse de una labor manual y laboriosa.

El Tribunal Supremo ha fijado como fecha límite el próximo 28 de octubre para que ambos ministerios remitan la relación nominal de los afectados a la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral.