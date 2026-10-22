Habrá cara a cara electoral entre Sánchez y Feijóo el 16 de noviembre

El Partido Socialista ha aceptado el cara a cara para el 16 de noviembre, fecha a la que ya había dicho que sí el Partido Popular

El PSOE ha aceptado participar en un debate cara a cara en una cadena de televisión privada entre el candidato de este partido, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para el lunes 16 de noviembre, fecha que los populares habían aceptado previamente.

Cara a cara Sánchez y Feijóo

En un comunicado difundido este jueves, precisa además que acepta la invitación de RTVE a participar en un debate a cuatro el jueves 26 de noviembre, pero el PP había avisado de que ellos acudirían a ese debate de los candidatos de las principales fuerzas en un canal privado.

El PSOE señala que no va a «vetar» a ninguna cadena privada pero que tampoco va a «consentir, bajo ningún concepto», el «veto» a la televisión pública.

Al respecto, el PP ya manifestó que está dispuesto a participar también en el debate con los portavoces de los grupos políticos con representación parlamentaria que había propuesto RTVE para el 23 de noviembre.