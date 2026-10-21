El diputado Alberto Rodríguez repite como cabeza de lista de Vox al Congreso por Las Palmas

Alberto Rodríguez repite en la candidatura al frente de la lista electoral al Congreso por la provincia de Las Palmas y le siguen Inés Cuartero y Adrián Rubio

El diputado de Vox Alberto Rodríguez repetirá como cabeza de lista de su partido al Congreso por la provincia de Las Palmas en las elecciones generales del 29 de noviembre, según ha anunciado la formación.

Le acompañan en las siguientes dos posiciones de la lista Inés Cuartero, que en 2023 se presentó como número 8 de la candidatura que encabezaba en Madrid Santiago Abascal, y el abogado Adrián Rubio García, responsable de Relaciones Institucionales del partido en la provincia de Las Palmas.

En 2023, Vox consiguió un diputado en el Congreso por Las Palmas, con una plancha que presentaba en sus primeros puestos a Alberto Rodríguez, Jesús Vicente Galván y Carlos Juan Ramírez.

En Santa Cruz de Tenerife, donde Vox no pudo presentar candidatura en 2023, encabeza la lista Alejandro Santiago Gómez, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Le siguen en la candidatura Sara Daroca, vocal de la dirección del partido en Tenerife, como número 2; y Naim Valerio Yánez, concejal de Arona, como número 3.