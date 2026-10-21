Sergio Ramos encabezará la lista del PP al Congreso por Las Palmas

Ramos fue senador por Gran Canaria y ahora encabeza la lista electoral del PP al Congreso de los Diputados por la p rovincia de Las Palmas

El que fuera senador por Gran Canaria Sergio Ramos encabezará la lista electoral del Partido Popular al Congreso de los Diputados para la provincia de Las Palmas de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo ha anunciado este miércoles en sus cuentas oficiales el PP de Gran Canaria, que ha destacado de Ramos que es un político «trabajador, comprometido con su tierra y firme en la defensa de Canarias», y ha augurado de él que será una «voz clara y contundente frente al socialismo y sus políticas».

El senador del PP Sergio Ramos se retira de la política por razones de salud

Del Senado al Congreso

Sergio Ramos fue senador por la isla de Gran Canaria en la presente legislatura, hasta que en noviembre de 2024 decidió abandonar la vida política activa por problemas de salud, si bien ahora regresa para encabezar la lista electoral de los populares al Congreso.

Ramos también había sido primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) en la presente legislatura. Detrás de Sergio Ramos, en la lista electoral del PP por Las Palmas aparece la actual directora del Servicio Canario de Empleo (SCE) María Teresa Ortega y el actual diputado en el Congreso Guillermo Mariscal, que irá en el puesto número tres.

Por su parte, el actual presidente de la gestora del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez, será el cabeza de lista del partido para el Senado por la isla redonda, en la que también aparece María del Mar Arévalo.

En las anteriores elecciones generales, de 2023, la cabeza de lista del PP en Las Palmas fue Jimena Delgado, que actualmente es también la líder de la oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y que no repite en esta ocasión.