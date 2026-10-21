Milei en España: «patear zurdos» con Abascal, abrazos con Ayuso e insultos a Sánchez y periodistas

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado que el presidente de Argentina, Javier Milei, haya respondido a periodistas españoles con insultos y ataques personales

El presidente argentino, Javier Milei, de visita en España, ha hablado por videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha dicho que «no hay nada más divertido que patear culos zurdos» al referirse a los insultos que ha propinado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después de esas declaraciones, llamó, entre otras cosas, a una periodista de Cadena Ser «intelectualmente corta y miserable política». Ya por la tarde, minutos después de las cinco de la tarde, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quién saludó con un cariñoso abrazo.

Miley se encuentra con Ayuso. IMÁGENES: CEDIDAS COMUNIDAD DE MADRID.

Encuentro con Ayuso

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido este miércoles con «enorme alegría» al presidente de Argentina y le ha pedido que acuda a la XXX Cumbre Iberoamericana, que se celebrará a principios de noviembre en la capital española.

Así lo han trasladado a EFE fuentes del Gobierno autonómico después del encuentro de casi dos horas de duración que han mantenido Díaz Ayuso y Milei en las instalaciones de la empresa pública Canal de Isabel II.

Según estas fuentes, ambos dirigentes «han hecho un repaso del panorama político internacional» y, en concreto, las situaciones internas de Argentina y España, con especial atención a «la problemática de Ceuta por la invasión» o «el papel de las clases medias y el peligro de su deterioro».

Díaz Ayuso también le ha transmitido a Milei su preocupación por «las posibles irregularidades» en los censos electorales derivadas de la aplicación de la ley de nietos, que la presidenta madrileña ve como una potencial herramienta de «cirugía electoral».

Por último, las mismas fuentes aseguran que Milei ha invitado a Díaz Ayuso a visitar Argentina. La dirigente ya estuvo en el país sudamericano en enero de este año y fue recibida en la Casa Rosada por el presidente.

Tras la reunión, la dirigente madrileña ha escrito en X: «Es una enorme alegría dar la bienvenida a Javier Milei, presidente de Argentina. Sentimos un profundo afecto por esta nación hermana y deseamos de corazón que recupere el camino de la prosperidad tras tantos años de decadencia y pobreza».

«Sus éxitos serán también los nuestros. Madrid es y siempre será su casa», ha añadido la mandataria del PP, que se ha reunido con Milei a puerta cerrada y sin cobertura de los medios de comunicación.

Según se puede observar en las imágenes difundidas por la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso y Milei se han saludado con un abrazo a las puertas de la Sala Canal de Isabel II y se han intercambiado regalos institucionales.

Videollamada con Abascal

Javier Milei ha hablado también por videollamada con el líder de Vox, Santiago Abascal, a quien ha dicho que «no hay nada más divertido que patear culos zurdos» al referirse a los insultos que ha propinado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En la videollamada, que Abascal ha reproducido a través de las redes sociales y que se ha producido mientras viajaba por el norte de España en plena precampaña, éste le comenta a Milei que la prensa le ha preguntado qué le parecían esos insultos a Sánchez y que les ha contestado que no hay tales insultos porque se acercan «demasiado a la realidad» y que él mismo ha llamado al presidente «tirano» y «autócrata».

Milei, en la conversación con Abascal, ha señalado que los socialistas están «muy alterados» porque no les gusta escuchar la verdad. «Es un problema de realidad extrema», ha afirmado riéndose los dos. Abascal ha insistido en su conversación con Milei en que todo lo que ha expresado «está muy bien dicho» y se ha despedido del presidente argentino confiando en que el 29N la gente no se quede en casa y puedan dar «una buena noticia al mundo».

Durante su visita a España, Milei ha llamado a Sánchez «delincuente» e «impresentable dictador» y ha urgido a sacar a los socialistas «a patadas», unos insultos que ha condenado el Ministerio de Asuntos Exteriores y que ha calificado de «indignos». En la rueda de prensa insultó también a periodistas.

Quejas de la Federación

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha condenado que el presidente de Argentina haya respondido a periodistas españoles con insultos y ataques personales y le ha exigido respeto hacia los profesionales de la información.

La Federación se ha pronunciado de este modo después de que a la salida del primer acto en el que se encontraba el mandatario con motivo de su visita en España haya llamado a una periodista de la Cadena SER «intelectualmente corta y miserable política» cuando le ha preguntado si cree que su visita le resulta incomoda a PP y Vox.

«Las preguntas que se le formularon esta mañana se hicieron en nombre de la ciudadanía y a quien ostenta la jefatura de un Estado le corresponde responderlas con respeto, aunque algunas le incomoden», subraya la FAPE.

Asimismo, la Federación constata que, tras revisar el encuentro en el que ha participado Milei -donde también ha cargado contra los medios argentinos-, «todas las preguntas se formularon con la cortesía que merece el presidente de un país elegido democráticamente, la que él no ha tenido con el presidente del Gobierno español».

A juicio de la FAPE, Milei, con sus respuestas, ha pretendido «deslegitimar» el trabajo informativo e «intimidar» a quienes lo ejercen, y con ello «impedir que los periodistas cumplan una de sus funciones esenciales: exigir cuentas a los gobernantes».

«Los periodistas españoles seguiremos cumpliendo con nuestro deber y preguntando por lo que interesa a la ciudadanía, porque la libertad de prensa es un pilar fundamental en un Estado de derecho», ha advertido la FAPE.

Milei ha irrumpido en la precampaña electoral con una visita a Madrid en la que ha tachado de «impresentable dictador» y «delincuente» al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

También ha arremetido contra el mandatario argentino la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en su perfil de la red social X ha dicho: «Milei llamando intelectualmente corta a una periodista es como una motosierra dando clases de cirugía: mucho ruido, pero mayor peligro».