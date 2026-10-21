El PSOE registra sus candidaturas canarias en la Junta Electoral

En una comparecencia en el acto de registro en la Junta Electoral, el PSOE canario aseguró que confía en mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales

La candidata del PSOE al Congreso por Las Palmas Dolores Corujo confía en que en las próximas elecciones generales su partido mejore los resultados logrados en los comicios de 2023, cuando los socialistas obtuvieron tres diputados en esa provincia.

El PSOE canario confía en mejorar sus resultados en las próximas elecciones generales

«Estamos convencidos de que Canarias va a demostrar una vez más que no queremos enfrentamiento, que no queremos señalamiento, que queremos convivencia, que queremos democracia y, sobre todo, que queremos derechos y no queremos que las derechas y las derechas ultra gobiernen nuestro país y gobiernen el futuro de nuestra tierra», ha dicho Corujo este miércoles tras registrar la lista del PSOE en la Junta Electoral Provincial.

Mejorar los resultados

La candidata socialista cree «con franqueza» que van a «mejorar», porque los comicios de 2023 «fueron unas elecciones un poco complejas» en las que «no existía la movilización que se ve en la actualidad».

«Otros hacen mucho ruido, sin duda, y lo hacen bien, pero nosotros tenemos la mayoría social, que sabe que el próximo 29 de noviembre nos jugamos absolutamente todo», según Corujo.

A su juicio, los ciudadanos no van a votar para que haya retrocesos en vivienda, educación o sanidad, y la derecha «ya dice con absoluta claridad y sin sonrojarse que va a modificar la reforma laboral, que el convenio colectivo y la negociación va a desaparecer» y que privatizarán las bajas laborales.

A ello se une la amenaza que el PSOE percibe para el futuro de las pensiones en un posible cambio de Gobierno.

Apuesa por los público

Corujo sostiene que, frente a un sistema público que se consiguió con el Pacto de Toledo, los partidos de derecha «dicen claramente que creen en otro sistema, en un sistema público privado«, pero pretenden ocultarlo antes de las elecciones, con «un uso perverso de la mentir, para manipular y de engañar a la población».

«Y eso evidentemente debe pasar factura», sentencia.

Corujo ha acudido a la Junta Electoral a registrar las listas del PSOE acompañada por el también candidato al Congreso Luc André Diouf y por los aspirantes a senadores por Gran Canaria Juan Jesús Facundo y Marta Saavedra.