El cabeza de lista al Congreso por la provincia de Las Palmas será Sergio Ramos, que ha asegurado que España atraviesa una «emergencia nacional» marcada por la vivienda, la inflación y la situación institucional

Informa: Redacción Informativos RTVC

El PP de Canarias ha presentado este viernes las candidaturas al Congreso por las dos provincias canarias y al Senado por las correspondientes circunscripciones. Los candidatos afirman que son la única alternativa para terminar con la legislatura de Pedro Sánchez

El cabeza de lista del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos, ha pedido este viernes a los canarios que apoyen la candidatura de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para «desalojar» a Pedro Sánchez de la Moncloa. Ramos considera que España atraviesa una «emergencia nacional» marcada por la crisis de la vivienda, la inflación y la situación institucional.

El PP de Canarias presenta sus las candidaturas al Congreso y al Senado. Imagen RTVC

Dos modelos «claramente diferenciados»

Tras presentar las candidaturas del partido al Congreso y al Senado ante la Junta Electoral de Las Palmas, Ramos ha asegurado que estos comicios son «los más importantes de la democracia desde Adolfo Suárez», porque, a su juicio, se decidirá entre dos modelos políticos claramente diferenciados. Además, ha reclamado a los partidos de ámbito no nacional que aclaren si respaldarán a Feijóo o a Sánchez, al considerar que «solo hay esas dos opciones».

El dirigente popular ha defendido que Feijóo es el candidato mejor preparado para presidir el Gobierno y el más comprometido con Canarias. En este sentido, ha recordado las mayorías absolutas del PP y ha asegurado que la formación aspira a ganar las elecciones en las islas y conseguir los ocho diputados que presenta por esta provincia.

Como ejemplo de la situación económica, Ramos ha comparado el precio del alquiler de una vivienda de 80 metros cuadrados en Las Palmas de Gran Canaria, que, según sus datos, pasó de 763 euros en 2018 a más de 1.200 euros actualmente. También ha apelado a los votantes de otras formaciones, como Vox, para que confíen en el PP por su trayectoria y su defensa de los intereses canarios.

Por su parte, el candidato popular al Senado por Gran Canaria, Carlos Sánchez, ha expresado su confianza en un cambio de Gobierno y ha anunciado que dejará su escaño si resulta elegido presidente del Cabildo grancanario en las elecciones autonómicas y locales de mayo.

La candidatura al Congreso incluye como número dos a María Teresa Ortega, seguida de Guillermo Mariscal y Clara Peña. Esther Hernández concurrirá al Senado por Fuerteventura y José Francisco Hernández por Lanzarote.

Gustavo González de Vega, candidato en la provincia de Santa Cruz de Tenerife

Por su parte, el candidato del PP al Congreso por Santa Cruz de Tenerife, Gustavo González de Vega, ha afirmado este viernes que quienes quieran «acabar con el sanchismo» ya no pueden confiar en que Coalición Canaria (CC) vaya a perseguir ese objetivo.

González de Vega se ha pronunciado así después de que el partido haya registrado sus candidaturas en la provincia, al ser preguntado por el rechazo de CC a apoyar un posible gobierno del PP con Vox.

«Ese voto que se deposita en Coalición Canaria ya no nos garantiza que acabemos con el sanchismo, que desde luego es nuestro objetivo», ha declarado el cabeza de lista popular.

El presidente del PP de Tenerife, Lope Afonso, ha defendido también que su partido tiene el claro compromiso de «acabar con Sánchez», en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

González de Vega ha identificado la vivienda, la inmigración y el apoyo a los trabajadores autónomos como ejes programáticos, junto con la defensa del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), que ha reivindicado «como derecho, no como privilegio».

También ha afirmado que los diputados populares canarios conocen las singularidades de las islas y trabajarán para garantizar su respeto.

El candidato al Senado, José Carlos Acha, ha señalado que trabajará por Canarias, por Tenerife, por su identidad y sus necesidades.