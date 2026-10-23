Amplio despliegue policial en un operativo en la capital grancanaria

Un amplio operativo policial se está llevando a cabo en la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria sin que hasta el momento haya trascendido el motivo

Operativo policial en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Un amplio dispositivo policial, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, se ha desplegado durante la mañana de este viernes en Las Palmas de Gran Canaria para llevar a cabo una intervención en un local de la capital grancanaria.

En las primeras imágenes captadas durante la actuación se observa a varios agentes acompañados de perros. Por el momento, no han trascendido los motivos de la intervención ni se han facilitado más detalles sobre el operativo.

Operativo policial en Las Palmas de Gran Canaria. Imagen RTVC

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria están pendientes a la evolución de este operativo en la capital grancanaria y ofrecerán información al respecto en el Telenoticias 1, a partir de las 14:30 horas.

((Habrá ampliación)