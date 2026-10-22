Los dos componentes del equipo de Televisión Canaria descubrieron un fardo en la costa de Telde tras finalizar una conexión en directo con el programa ‘Buenos días, Canarias’

Informa: Redacción Informativos RTVC

Un equipo de los Servicios Informativos de Televisión Canaria, el redactor Isaías Santana y el cámara Aday Déniz, ha descubierto este jueves un fardo de droga en la costa de Telde, en Gran Canaria, cerca del Centro Comercial Las Terrazas, tras finalizar una conexión en directo con el programa ‘Buenos días, Canarias’.

Los profesionales desplazados a la zona observaron un paquete a lo lejos, prácticamente en el agua, a pocos metros del centro comercial. Al acercarse y comprobar que podía tratarse de un fardo de droga, alertaron de inmediato a la Policía Nacional.

Fardo de droga en la costa de Telde. Imagen RTVC / Isaías Santana

Varios agentes se desplazaron hasta el lugar en un breve espacio de tiempo para inspeccionar el paquete y realizar las primeras comprobaciones sobre su contenido. Hasta la zona también acudieron efectivos de la unidad judicial de estupefacientes, para analizar la sustancia, y agentes de la Policía Científica, que procedieron a la investigación.

Además, agentes de la Policía Nacional han inspeccionado el entorno para comprobar si pudiera haber más fardos en la zona.

Por el momento, la investigación continúa para esclarecer la procedencia del paquete. Asimismo, se intenta determinar las circunstancias en las que llegó hasta este punto del litoral grancanario.