Una prueba de ADN y novedosas técnicas de análisis han posibilitado la identidad del presunto autor del asesinato cometido en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, culminando una investigación que permanecía abierta casi una década

Imágenes Policía Nacional. Informa: Redacción Informativos RTVC

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Santa Cruz de Tenerife ha detenido al presunto autor del asesinato cometido en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, culminando una investigación que ha permanecido activa durante casi una década.

La investigación se inició en la madrugada del 19 de octubre de 2017, cuando una mujer fue abordada de forma sorpresiva mientras se disponía a subir a su vehículo, que se encontraba estacionado en un garaje comunitario del barrio de Añaza, para acudir a su puesto trabajo en El Rosario, según ha informado la Policía en una nota.

La víctima, que fue agredida sexualmente y posteriormente asesinada, apenas pudo defenderse ante la gran violencia ejercida por el detenido, que solamente tenía 22 años en aquel momento.

Durante los primeros meses, la falta de testigos directos y la ausencia de un perfil claro de agresor dificultaron el avance de las pesquisas, que se centraron en varones con antecedentes por delitos de naturaleza sexual residentes en la zona.

Detención del presunto autor del asesinato y violación de una mujer en Añaza hace casi una década. Imagen Policía Nacional

Una prueba de ADN

Sin embargo, el dato decisivo llegó seis meses después de la tragedia, momento en el que una mujer fue nuevamente asaltada en el interior de un edificio del limítrofe barrio de Santa María del Mar, con la salvedad de que en esta ocasión la víctima logró solicitar ayuda de los vecinos provocando la huida de su captor.

En el lugar de los hechos, los agentes recuperaron un pañuelo abandonado por el agresor, de cuyo análisis, realizado por Policía Científica, se obtuvo una muestra de ADN que resultó ser coincidente con la obtenida en la escena del crimen del garaje de Añaza.

Esta prueba permitió a los investigadores centrar todas sus hipótesis en establecer un vínculo directo entre ambos sucesos y determinar la posibilidad de que el autor residiera en la proximidad de ambos barrios.

Novedosas técnicas de análisis

Para la identificación del autor tuvieron que emplearse novedosas técnicas de análisis del origen biogeográfico de las muestras recabadas, aplicadas por la Universidad de Santiago de Compostela, que arrojaron una descripción física aproximada del autor, así como de técnicas de cribado genético dirigidas a la confección de un árbol genealógico que condujera a la averiguación de la identidad del presunto autor, lo que requirió de la consulta de archivos y libros de registro parroquiales desde principios del siglo XIX hasta la actualidad, resultando imprescindible la participación del laboratorio de biología- ADN de la Comisaría General de Policía Científica para la resolución del caso.

Una vez detenido el autor se procedió a realizar una entrada y registro de su vivienda para recabar datos para el pleno esclarecimiento de los hechos, culminando de esta forma con casi una década de investigación.

El detenido ha pasado a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.