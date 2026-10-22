En Directo Última actualización el 22-10 08:45

Simulacro erupción | Seguimiento científico de la actividad volcánica El director científico del PEVOLCA, Ithaiza Domínguez, explica que, en el escenario planteado, los indicadores analizados muestran un incremento de la actividad volcánica compatible con un posible ascenso de magma hacia niveles más superficiales. «La combinación de actividad sísmica, deformación del terreno y cambios en la emisión de gases constituye un conjunto de señales que debemos analizar de forma integrada. En este supuesto, los parámetros indican una evolución del proceso volcánico que justifica reforzar las medidas preventivas, aunque no permiten establecer con precisión cuándo ni dónde podría producirse una erupción», señaló Domínguez. Asimismo, subrayó que «la información científica es fundamental para orientar las decisiones de protección civil. Nuestro trabajo consiste en evaluar continuamente los indicadores, interpretar su evolución y trasladar a las autoridades los distintos escenarios posibles, siempre teniendo en cuenta los márgenes de incertidumbre». Puesto de Mando Avanzado instalado en Guía de Isora. Imagen/ RTVC.

Simulacro erupción |Los servicios informativos de RTVC te cuentan todos los detalles de este simulacro Los servicios informativos de RTVC están desde primera hora de la mañana en Guía de Isora para contar todo lo que ocurre en el simulacro VOLCANEX Tenerife.

Simulacro erupción | Medidas preventivas El escenario planteado en este simulacro contempla la posibilidad de que se produzca un evento eruptivo en las próximas horas o días, sin que los indicadores permitan determinar con exactitud el momento ni la localización de una eventual erupción. Las áreas el entorno de Guía de Isora y Adeje. Ante esta situación, el Cabildo estudia, la evacuación preventiva de personas vulnerables residentes en las zonas altas identificadas, así como la restricción del uso público de la Corona Forestal, barrancos y senderos, y la limitación de determinadas actividades en galerías. El director técnico de Protección Civil de Tenerife, Néstor Padrón, explicó que «la declaración del nivel naranja supone pasar a una fase de preparación operativa mucho más intensa, en la que debemos anticipar los recursos necesarios, identificar a la población que puede necesitar asistencia y establecer las medidas de protección que permitan actuar con rapidez si la situación evoluciona».

Simulacro erupción | El Cabildo eleva el semáforo volcánico a nivel naranja ante el incremento de la actividad sísmica en Tenerife La decisión se adopta en el marco de la activación del Plan de Actuación Insular de Riesgo Volcánico (PAIV), después de que el Comité Científico analizara los parámetros registrados que apuntan a un incremento de la actividad sísmica superficial, deformaciones del terreno y variaciones en las emisiones de gases de origen volcánico en el sector noroeste de la Isla Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, realiza un llamamiento a la calma y recuerda que “estamos preparados para movilizar los recursos que sean necesarios y actuar de manera inmediata ante cualquier cambio en la situación. No vamos a esperar a que el riesgo se materialice para tomar decisiones que permitan proteger vidas”.

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