El túnel de Los Roquillos, en El Hierro, estuvo cerrado temporalmente por obstáculos en la vía

A primera hora de la mañana, el túnel de Los Roquillos, en El Hierro, ha estado cerrado temporalmente por obstáculos en la vía. Se encontró una piedra grande y acumulación de varias piedras pequeñas, gravilla y barro en la vía, en la carretera HI-5, altura del túnel en boca de Frontera. Los Servicios de Carreteras están trabajando en el lugar.

Túnel de Los Roquillos en una imagen de archivo / RTVC

Tras el cierre temporal inicial, se ha habilitado un carril, regulándose el tráfico alternativamente entre ambas bocas con apoyo de un vehículo escoba. Los trabajos continúan y hay maquinaria en el interior del túnel.

La carretera HI-1 también está afectada por desprendimientos de piedras y ramas

También la carretera HI-1, entre La Llanía y La Candelaria, permanece afectada por desprendimientos de piedras y ramas, con los servicios de Carreteras trabajando en la zona.

Desde el Ayuntamiento de La Frontera se indica que se está atento a la evolución de estas incidencias y en coordinación con el Cabildo insular, los servicios de emergencia y las administraciones competentes para facilitar una respuesta rápida y garantizar la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.

Recordamos que este jueves la isla de El Hierro, junto con La Gomera y este de La Palma se encuentran en situación de alerta por lluvias y posibilidad de tormentas.

Precaución para los conductores

El alcalde de La Frontera, Pablo Rodríguez, ha explicado en declaraciones para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’, que la cantidad de agua acumulada ha generado diversas incidencias, especialmente en los accesos al túnel de Los Roquillos, la principal vía de comunicación del municipio.

Los equipos de carretera del Cabildo insular, junto con la Policía Local y los servicios de emergencia, trabajan sobre el terreno para retirar los obstáculos y recuperar la normalidad lo antes posible, aseguró el alcalde.

Según ha informado el Rodríguez, ya se ha reabierto uno de los carriles del túnel, lo que permite restablecer parcialmente el tráfico. No obstante, se recomienda a los conductores que circulen durante las primeras horas de la mañana entre La Frontera y Valverde que utilicen esta vía con la máxima precaución.

Rodríguez ha señalado que las precipitaciones han sido generalizadas y cuantiosas durante la noche, por lo que será necesario seguir evaluando la evolución de las pequeñas escorrentías que se producen cuando se concentra mucha lluvia en pocas horas.

Los trabajos continuarán durante la jornada para corregir las incidencias ocasionadas por el agua y garantizar la seguridad en las carreteras del municipio.

Revisión general de las vías

Jesús Pérez, consejero de Seguridad y Emergencias del Cabildo de El Hierro, en declaraciones también para el programa ‘Buenos días, Canarias’, ha indicado que desde la institución insular se está llevando una revisión general de las vías de la isla para detectar las incidencias que se hayan producido a lo largo de la madrugada por la acumulación de agua caída en poco espacio de tiempo.

Según detalló el consejero, el túnel de Los Roquillos y el tramo entre Tigaday y la cumbre son los espacios más afectados por las intensas lluvias. El consejero afirmó que se está trabajando para recuperar la normalidad lo antes posible en las vías afectadas por desprendimientos o escorrentías.