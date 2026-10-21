El cuerpo lo localizaron a primera hora de la mañana en el Camping de Salinetas y trasladado al Instituto de Medicina Legal para esclarecer las causas del fallecimiento

El cadáver de un hombre de 41 años se localizó este miércoles en el Camping de Salinetas, en el municipio de Telde, Gran Canaria. El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición cuando lo descubrieron a primera hora de la mañana.

El levantamiento del cadáver se llevó a cabo a las 15.20 horas, varias horas después del hallazgo. Posteriormente, el cuerpo lo trasladaron al Instituto de Medicina Legal, donde se realizarán las pruebas necesarias para confirmar su identidad y determinar las causas del fallecimiento.

Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo la muerte, a la espera de los resultados de los análisis forenses.