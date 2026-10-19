La ULPGC alcanza su mayor cifra de nuevos alumnos en diez años

La universidad grancanaria cubre el 89 % de las plazas ofertadas para el curso 2026-2027 y registra 25 titulaciones con ocupación completa. Derecho y Educación Primaria no presencial encabezan las carreras con más estudiantes

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha registrado 4.345 estudiantes de nuevo ingreso en sus 52 titulaciones durante el curso 2026-2027, la cifra más alta de la última década, según los datos facilitados por la institución académica. El incremento de las matrículas sitúa a la universidad en uno de sus mejores registros recientes de captación de alumnado.

Imagen de archivo. ULPGC

Más de 1.100 estudiantes proceden de fuera de Gran Canaria. De ellos, 746 llegan desde otras islas del archipiélago y 361 desde el resto de España y el extranjero, lo que refleja la capacidad de atracción de la universidad más allá de su ámbito insular inmediato.

La ocupación de las plazas sube hasta el 89%

La ULPGC ha cubierto el 89 % de las 4.882 plazas ofertadas para este curso, frente al 83,4% que alcanzó en el periodo académico anterior. Los datos del Vicerrectorado de Estudiantes también reflejan una elevada demanda en buena parte de su oferta formativa.

En concreto, 25 titulaciones han completado el 100 % de sus plazas, mientras que otras 34 alcanzan una ocupación igual o superior al 95 %. Además, 40 titulaciones superan el 75 % de ocupación, una distribución que evidencia el interés del alumnado por una parte importante de los estudios universitarios disponibles.

Derecho y Educación Primaria lideran las matrículas

El grado en Derecho encabeza la lista de titulaciones con más estudiantes matriculados, con 328 alumnos, seguido de Educación Primaria en modalidad no presencial, que suma 260. Administración y Dirección de Empresas ocupa el tercer puesto, con 247 estudiantes.

A continuación figuran Ingeniería Informática, con 201 matrículas; Educación Primaria presencial, con 190; Enfermería, con 151, y Medicina, con 150. Por su parte, el nuevo título de Psicología en modalidad no presencial ha alcanzado las 81 matrículas en su estreno.

La oferta de la universidad para este curso comprende 38 grados presenciales en Gran Canaria, dos en Lanzarote y uno en Fuerteventura, además de seis programas de doble grado y cinco titulaciones no presenciales.

Más de 15.500 estudiantes cursarán grados universitarios

En total, 15.561 estudiantes cursarán alguna de las 52 titulaciones de grado de la ULPGC durante el curso 2026-2027, según las cifras del Vicerrectorado de Estudiantes. Este volumen incluye tanto al alumnado de nuevo ingreso como a quienes continúan sus estudios de cursos anteriores.

La universidad mantiene así una oferta distribuida entre las distintas islas y las modalidades presencial y no presencial, con titulaciones de ámbitos tan diversos como las ciencias de la salud, las ingenierías, las ciencias sociales y la educación.

El Máster de Formación del Profesorado, el más solicitado

La matrícula en los másteres oficiales alcanza este curso los 1.199 estudiantes, de los cuales 801 comienzan sus estudios de posgrado. Entre estos últimos, el Máster de Formación del Profesorado concentra la mayor demanda, con 275 nuevos alumnos.

Le siguen el Máster de Prevención de Riesgos Laborales, con 61 estudiantes; el de Competencias Digitales Docentes, con 55; el de Abogacía y Procura, con 51, y el de Intervención y Mediación Familiar, Social y Comunitaria, con 32 nuevos matriculados.