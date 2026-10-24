El presidente del Gobierno se compromete a impulsar el derecho al aborto en la próxima legislatura y defiende mantener la eutanasia como una conquista social

Sánchez promete blindar el derecho al aborto en la Constitución si sigue en Moncloa. EFE

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que, si continúa al frente del Ejecutivo tras las elecciones del 29 de noviembre, impulsará una reforma constitucional para blindar el derecho al aborto.

Durante un mitin de precampaña celebrado en Granada junto a la líder socialista andaluza, María Jesús Montero, Sánchez también ha defendido mantener la eutanasia como una conquista social. El dirigente ha advertido de que un Gobierno del PP y Vox podría suponer retrocesos en derechos sociales y económicos.

Sánchez ha reivindicado los avances de su Ejecutivo frente a los recortes aplicados durante el Gobierno de Mariano Rajoy y los que, a su juicio, podrían llegar con una coalición de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El presidente ha acusado a ambas formaciones de plantear una «involución» en lugar de una alternancia política y ha criticado especialmente al líder del PP por sus declaraciones sobre los derechos de las mujeres.

«La esperanza es mucho más eficiente que el odio»

«Ser feminista no es criarse entre mujeres, ser feminista no es recortar el derecho de las mujeres», ha afirmado, antes de defender que ningún hombre debe controlar las decisiones de las mujeres sobre su cuerpo.

En el acto, celebrado en el Palacio de Congresos de Granada, Sánchez ha llamado a movilizarse en las urnas el 29N y ha ironizado sobre la relación entre Feijóo, Abascal y el presidente argentino, Javier Milei, a quien ha vinculado con las políticas de recortes de la derecha y la ultraderecha.

También ha defendido el modelo de su Gobierno frente al discurso de dirigentes como Milei o Donald Trump y ha sostenido que España demuestra que «la esperanza es mucho más eficiente que el odio». El mitin ha comenzado con la lectura de un poema de Federico García Lorca, en un homenaje al poeta granadino coincidiendo con el 90 aniversario de su muerte.