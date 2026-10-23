Los nacionalistas defienden la necesidad de contar con representación canaria en las Cortes Generales para conquistar nuevos derechos y garantizar que no se pierdan los ya conseguidos. La formación registrará el lunes sus listas por Las Palmas y al Senado por Gran Canaria

Coalición Canaria-Primero Canarias ha registrado este viernes sus candidaturas al Congreso de los Diputados y al Senado por la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La formación nacionalista reivindica una voz propia de Canarias en Madrid para defender los intereses del archipiélago, conquistar nuevos derechos y consolidar los ya alcanzados.

Declaraciones: Cristina Valido, candidata CC-Primero Canarias al Congreso

Los nacionalistas sostienen que la representación canaria en las Cortes Generales resulta fundamental para garantizar que las necesidades y reivindicaciones de las islas tengan presencia en las decisiones políticas del Estado.

Registro de las candidaturas por Las Palmas y Gran Canaria

La formación registrará el próximo lunes, 26 de octubre, a las 11:00 horas, sus candidaturas al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas y al Senado por la isla de Gran Canaria.

Al acto acudirán los cabezas de lista al Congreso, Teodoro Sosa y María Fernández, así como los candidatos al Senado, Elizabeth Santana y Samuel Henríquez.