La droga estaba en seis fardos que llegaron a la costa de la isla de Fuerteventura en una neumática

Prisión preventiva tras ser detenido con más de 300 kilos de hachís en Fuerteventura. Imagen: Guardia Civil.

La Guardia Civil de Fuerteventura detuvo el pasado 8 de octubre a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Fue interceptado a bordo de un todoterreno en un operativo desplegado por el desembarco de una lancha neumática.

La madrugada del 8 de octubre se detectó una embarcación neumática sospechosa arribando a una playa del término municipal de Antigua. De inmediato, se activó el protocolo de cierre en la zona con el despliegue de varias patrullas de la isla. Lograron interceptar el vehículo en los accesos de salida del litoral. Al proceder a la identificación del conductor y al registro del interior del automóvil, los agentes confirmaron el porte del alijo.

La droga incautada arrojó un peso total de 354 kilogramos de hachís, distribuidos en seis fardos de grandes dimensiones y varios paquetes dispersos por el habitáculo. Los agentes de la Guardia Civil detuvieron al conductor del vehículo. Se le atribuyó un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupefacientes.

Una vez finalizada la instrucción de las correspondientes diligencias, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza.