Detenido en Tenerife por tráfico de drogas

La Policía Nacional ha desmantelado un punto de venta de droga próximo a un instituto de secundaria e intervenido 2,14 kilogramos de cocaína. El detenido ha ingresado en prisión

Sustancias estupefaciontes y dinero intervenido. Imagen de la Policía Nacional

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por un presunto delito de tráfico de drogas en el barrio de Los Gladiolos, Santa Cruz de Tenerife.

La investigación desarrollada en el marco de una operación antidroga permitió identificar a una persona que, según las pesquisas policiales, desarrollaba una actividad continuada de distribución de droga.

Un menudo que realizaba a poca distancia de un instituto de Educación Secundaria y en ocasiones, durante el día. Los agentes pudieron observar numerosos encuentros entre terceras personas y el investigado.

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A la vista de los indicios recabados, la Policía Nacional solicitó a la autoridad judicial la entrada y registro al domicilio del investigado. Un registro que se ejecutó junto a la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía Nacional y guías caninos de la Policía Local de San Cristóbal de La Laguna.

En esta operación se procedió a la detención del individuo y a la incautación de 2,14 kilogramos de cocaína así como 12.380 euros en efectivo.

El detenido fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.