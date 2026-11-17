El dron permitirá realizar el seguimiento de vertidos en la lámina de agua, inspeccionar infraestructuras sumergidas, localizar posibles fugas en galerías y arquetas…

La Policía Portuaria de Las Palmas ha incorporado un vehículo submarino no tripulado (ROV, por sus siglas en inglés) para reforzar las tareas de seguridad operativa, explotación portuaria y control del régimen de policía del puerto.

Dron submarino. Policía portuaria

De esta manera, el equipo, bautizado como ‘Tritón’ y suministrado por la empresa DUS (Drone UAS Solutions), corresponde al modelo ‘Qysea Fifish E-master‘ y permitirá realizar diferentes trabajos de inspección, vigilancia y detección bajo el agua, aportando nuevas posibilidades de actuación en la lámina de agua y en los fondos portuarios.

Según ha informado la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) en una nota de prensa, entre sus principales aplicaciones se encuentra la localización de vehículos caídos al mar y la posible detección de sus ocupantes. Además, la búsqueda y recuperación de cadáveres, la inspección de fondos, la identificación de variaciones en los calados y la detección de vertidos o depósitos en el lecho portuario.

La herramienta estará a disposición de otros departamentos

Asimismo, permitirá realizar el seguimiento de vertidos en la lámina de agua, inspeccionar infraestructuras sumergidas, localizar posibles fugas en galerías y arquetas, detectar anclas y artes de pesca ilegales, así como identificar posibles actividades ilícitas.

Por su parte, el ROV también podrá utilizarse para revisar posibles vías de agua en buques y llevar a cabo inspecciones de sus obras vivas, es decir, de las partes del casco que permanecen sumergidas.

La Policía Portuaria pondrá esta nueva herramienta a disposición de otros departamentos que puedan requerir este tipo de asistencia, siguiendo la línea de colaboración que ya se viene desarrollando con el resto de drones incorporados anteriormente.