El arrestado cuenta con múltiples antecedentes penales. La macroinvestigación judicial, iniciada en junio de 2026, indaga en presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre con múltiples antecedentes penales en el marco del operativo ‘Curricán’, una investigación judicial sobre presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de edad, corrupción de menores y contra la salud pública.

Detenido en el marco de la operación ‘Curricán’. Policía Canaria

La detención ha contado con la participación del Subgrupo de Requisitorias y Localización, integrado en la Oficina de Policía Judicial, y la colaboración del Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia y de la Unidad de Seguridad Ciudadana, según ha informado la Consejería regional de Presidencia.

Una macroinvestigación iniciada en junio

El operativo ‘Curricán’ constituye una macroinvestigación dirigida por la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria, que comenzó en junio de 2026 para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años, corrupción de menores y contra la salud pública.

Durante las primeras fases de la operación, la Policía Canaria realizó registros domiciliarios en nueve municipios de Gran Canaria y una intervención en la isla de El Hierro. El dispositivo movilizó a más de 130 efectivos de distintas unidades y especialidades policiales.

La investigación requiere la intervención coordinada de diferentes especialidades, tanto para esclarecer los hechos como para garantizar la protección de las posibles víctimas menores de edad.

Dos unidades con funciones complementarias

En la última actuación participaron especialmente dos unidades policiales con competencias diferentes y complementarias. Por un lado, el Subgrupo de Requisitorias y Localización, integrado en la Oficina de Policía Judicial, se encarga de localizar y detener a personas reclamadas por la Justicia mediante labores de investigación, seguimiento y comprobación. Su trabajo permite ejecutar las órdenes de búsqueda y detención que dictan las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal.

Por otro, el Grupo de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia centra su actividad en prevenir e investigar los delitos cometidos contra menores, además de atender y proteger a las víctimas. Esta unidad trabaja en coordinación con los organismos competentes para evitar que los menores tengan que revivir innecesariamente las situaciones que han sufrido.

La colaboración entre ambos grupos permite combinar la investigación especializada en delitos contra menores con las actuaciones necesarias para localizar y detener a las personas investigadas o reclamadas por la Justicia.