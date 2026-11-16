Detienen a dos jóvenes con más de 50 dosis de drogas en Las Palmas de Gran Canaria

Las detenciones se produjeron en la madrugada del 15 de noviembre, sobre las 06:30 horas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Las Palmas de Gran Canaria a dos jóvenes como presuntos autores de un delito contra la salud pública tras intervenirles más de 50 dosis de sustancias estupefacientes presuntamente destinadas a su venta.

Policía Nacional. Archivo RTVC

Las detenciones se produjeron después de que en la madrugada del 15 de noviembre, sobre las 06.30 horas, cuando agentes que realizaban labores de prevención de la delincuencia por una zona de la capital grancanaria, conocida por la compraventa de drogas, observaron una discusión entre tres hombres, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

Ante ello, los agentes se aproximaron al lugar y comprobaron que uno de los hombres reclamaba insistentemente a los otros dos la devolución de 100 euros. Que, anteriormente, entregaron este dinero para adquirir sustancias estupefacientes.

Este hecho llevó a los agentes a identificar a los presuntos implicados y realizar las correspondientes comprobaciones. Durante estas actuaciones, localizaron entre las pertenencias de uno de los jóvenes dos relojes y dinero en efectivo. Al segundo le intervinieron varios envoltorios que contenían sustancias de aparente naturaleza estupefaciente. Entre ellas presunto crack, marihuana y una sustancia pulverulenta de color rosa que podría tratarse de tusi, así como una navaja.

Más estupefacientes

Seguidamente los agentes inspeccionaron un ciclomotor que estaba junto a los implicados y donde descubrieron, ocultos bajo el asiento, otros 44 envoltorios de una sustancia sólida de color blanco, aparentemente crack.

En total, la intervención permitió incautar 53 envoltorios de presunto crack, además de otras sustancias estupefacientes, 136,50 euros en efectivo y dos relojes cuya procedencia no pudieron acreditar en ese momento.

Los agentes, ante los indicios obtenidos, procedieron a la detención de ambos jóvenes como presuntos responsables de un delito contra la salud pública.

Los dos relojes intervenidos fueron enviados al Área de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Centro para continuar las gestiones destinadas a determinar su procedencia.

Los detenidos están pendientes de pasar a disposición de la autoridad judicial competente.